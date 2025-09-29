أمازون مصر وشارك تانك يعلنان عن تعاون استراتيجي لدعم رواد الأعمال المصريين الجدد

تعاون استراتيجي لدعم رواد الأعمال المصريين الجدد.. للعام الثاني على التوالي، أعلنت أمازون مصر اليوم عن تجديد تعاونها مع برنامج شارك تانك "Shark Tank"، أحد أشهر برامج ريادة الأعمال في مصر.

ويهدف هذا تعاون الاستراتيجي إلى فتح آفاق جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لتنمية أعمالهم عبر الإنترنت، مستكملاً النجاحات التي تحققت في الموسم الماضي.

الموجز ينقل التفاصيل، إذ يتيح التعاون للشركات الناشئة ورواد الأعمال الطموحين الاستفادة من موارد أمازون المتكاملة لدعم الابتكار وتسريع تبني التجارة الإلكترونية.



ومن خلال هذا التعاون، يحصل رواد الأعمال على مجموعة متكاملة من الأدوات لتي تساعدهم على تسريع رحلتهم نحو التحول الرقمي، بما في ذلك حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط إنشاء قوائم المنتجات، ورؤى تحليلية تدعم تحسين استراتيجيات التسعير وإدارة المخزون وتعزيز الأداء.

وبفضل البنية التحتية المتطورة لشركة أمازون وقاعدة عملائها الواسعة، يصبح بإمكان الشركات المصرية التوسع بكفاءة أكبر مع الحفاظ على تركيزها على جوهر تميزها: الابتكار وتطوير المنتجات.



في الموسم الماضي، شاركت أمازون مصر في برنامج شارك تانك من خلال تقديم "التذكرة الذهبية"، وهي جائزة خاصة تُمنح لإحدى الشركات المتميزة ضمن المشاركين،وقد حصلت العلامة التجارية المصريه بافو على هذه الجائزة، مما ساعد على تعزيز حضورها وتحقيق نمو ملحوظ.



وفي تعليقه على هذا التعاون، قال عمر الصاحي، المدير العام لأمازون مصر: "إن النجاحات التي حققتها شركات مثل بافو وعصفورة ولايف سناكس تؤكد ما يمكن أن ينجزه رواد الأعمال المصريون عندما يحصلون على الدعم المناسب، وهذه الشركات استطاعت توسيع أعمالها والتواصل مع عملاء جدد، وأصبحت مثالاً ملهماً للابتكار والعمل الجاد، ونتطلع إلى رؤية المزيد من هذه القصص في الفترة المقبلة، ونؤمن أن تعاونا مع برنامج شارك تانك سيساعد رواد أعمال آخرين على تحقيق طموحاتهم والإسهام في بناء اقتصاد رقمي أقوى لمصر. مضيفًا أشعر بفخر كبير لكوني جزءاً من رحلتهم الريادية."



وتماشياً مع هذه الرؤية، تتيح أمزون مصر لشركاء البيع الوصول إلى ملايين العملاء في مصر، والاستفادة من تقنيات دفع آمنة وأدوات إدارة احترافية عبر «مركز البائعين». كما يحصلون على أدوات إعلانية، وتحليلات تدعم تطوير أعمالهم، وموارد تعليمية مثل «جامعة البائعين»، أما من يحتاج إلى دعم تشغيلي، فيمكنه الاستفادة من خدمة "الشحن من قبل أمازون" التي تتكفل بالتخزين والتعبئة والتوصيل وخدمة العملاء والمرتجعات، مما يجعل المنتجات مؤهلة للتوصيل السريع والمجاني عبر برنامج «أمازون برايم»، إضافةً إلى ذلك، يشارك شركاء البيع في فعاليات التخفيضات الكبرى مثل «الجمعة البيضاء»، ما يمنحهم فرصاً أكبر للنمو وزيادة ظهور منتجاتهم على مدار العام.



ومن جانبه، علق أحمد الأقصر، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة Innovative Media Productions، الجهة المنتجة لبرنامج "شارك تانك": "يسعدنا مواصلة تعاوننا مع أمازون مصر ونفخر بالنتائج التي حققناها معاً خلال العام الماضي، ونشارك نفس الالتزام بتمكين الشركات المحلية وتزويدها بالأدوات اللازمة للنمو في العالم الرقمي، ولقد أظهرت أمازون تعاوناً استثنائياً من خلال توفير موارد قيّمة وفرص وصول حقيقية لرواد الأعمال، ونتطلع بحماس لمواصلة هذا النجاح في الموسم الجديد".



وتُعد تجربة بافو مثالاً بارزاً على قصص النجاح التي أفرزها هذا التعاون. وفي تعليقه على التجربة، قال خالد البرعي، مؤسس العلامة التجارية بافو: "منحنا ظهورنا في برنامج شارك تانك انتشاراً واسعاً ، وشكّل حصولنا على التذكرة الذهبية من أمازون نقطة تحول محورية ساعدتنا في تحويل هذا الظهور إلى نمو حقيقي، وساهم الدعم التسويقي والتوجيه المستمر من مدير الحساب المخصص في تعزيز مبيعاتنا بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، لقد وسّع التأثير المشترك لبرنامج شارك تانك وأمازون من قاعدة عملائنا، وعزز حضور علامتنا التجارية، ودفع طموحنا نحو آفاق أوسع".



تعزيزاً لهذا النجاح، توفر أمازون مصر أيضاً لرواد الأعمال الذين ظهروا في برنامج شارك تانك فرصة عرض منتجاتهم ضمن واجهة متجر "المصري يكسب" المخصصة لإبراز المنتجات المصرية ودعم البائعين المحليين، وعلى الصعيد العالمي، تأتي أكثر من 60% من المنتجات المباعة عبر متاجر أمازون من بائعين مستقليين، معظمهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة.



