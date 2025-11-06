وزيرة التنمية المحلية: أرضي الدولة خط أحمر.. ومستمرون في التصدى بكل حزم لحالات البناء المخالف

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025، سير أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية غير القانونية والتعديات على الأراضى الزراعية بجميع المحافظات، والتي تم تمديدها حتى نهاية نوفمبر 2025 ، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة خلال التقرير التالي.

استعرضت وزيرة التنمية المحلية تقريراً من الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة حول نتائج المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية غير القانونية والتعديات على الأراضى الزراعية بجميع المحافظات، وذلك خلال الفترة من 9 أغسطس 2025 وحتي 5 نوفمبر 2025، وذلك بالمتابعة والتنسيق الكامل مع لجنة إسترداد أراضى الدولة.

وزيرة التنمية المحلية: إزالة عدد 32980 مخالفة في المحافظات خلال الفترة من 9 أغسطس 2025 وحتي 5 نوفمبر 2025

وأوضح التقرير الذي استعرضته وزيرة التنمية المحلية أن الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية بالمحافظات قامت بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية بإزالة عدد 32980 مخالفة تتضمن إزالة عدد 15061 مخالفة للتعدى على أراضى الدولة منها 8018 حالة تعدى بالبناء على مساحة 22 مليون م٢، وعدد 7043 حالة تعدى بالزراعة على مساحة 189.5 ألف فدان.

وزيرة التنمية المحلية: إزالة عدد 12819 مخالفة متغيرات مكانية غير قانونية

كما أوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم إزالة عدد 12819 مخالفة متغيرات مكانية غير قانونية تتضمن عدد 11938 متغير مكانى غير قانونى بالبناء بمساحة 1 مليون م٢ وعدد 881 متغير مكانى غير قانونى بالزراعة بمساحة 40 فدان و إزالة عدد 5100 مخالفة بناء على الأراضى الزراعية الخاصة بمساحة 2265 فدان.

وزيرة التنمية المحلية تشيد بجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجميع الجهات المعنية في تنفيذ الإزالات المستهدفة

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجميع الجهات المعنية لجهودها في تنفيذ الإزالات المستهدفة، حيث يشرف قطاع الإدارة الإستراتيجية بوزارة التنمية المحلية على أعمال الإزالات من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية والطوارئ والسلامة العامة ، وكذا المتابعة اليومية وتذليل كافة الصعاب من خلال وحدة التقنين والتعديات

وزيرة التنمية المحلية: مستمرون في التصدى بكل حزم لحالات البناء المخالف والتعدى على أراضى الدولة بصفة يومية

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن وزارة التنمية المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات مستمرون في التصدى بكل حزم لحالات البناء المخالف والتعدى على أراضى الدولة بصفة يومية.

وزيرة التنمية المحلية تؤكد ضرورة التعامل الفوري مع أي تعدٍ جديد وإزالته في المهد

وأكدت وزيرة التنمية المحلية ضرورة التعامل الفوري مع أي تعدٍ جديد وإزالته في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وزيرة التنمية المحلية تشدد على عدم تهاون الدولة في الحفاظ على أملاكها

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الدولة لن تتهاون في الحفاظ على أملاكها وضرورة تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتطبيق القانون بكل حزم والحفاظ علي حق الدولة والأجيال القادمة.

