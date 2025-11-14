تحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية: رياح وأتربة وسيول تضرب بعض مناطق مصر

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها البلاد اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، مع احتمالية سقوط أمطار غزيرة ورعدية تصل إلى حد السيول على بعض المناطق من سيناء، ويرصد الموجز التفاصيل.

رياح محملة بالأتربة واضطراب في الملاحة البحرية

أوضحت الهيئة أن الرياح ستنشط على أغلب الأنحاء، وتكون مُثيرة للرمال والأتربة خصوصًا في جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر، ما قد يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق الصحراوية.

كما حذرت من اضطراب حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط، خاصة في مناطق (مطروح – العلمين – الإسكندرية – بلطيم – دمياط – بورسعيد)، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 و3 أمتار، مما يستوجب الحذر بالنسبة لأصحاب المراكب وسفن الصيد.

طقس خريفي معتدل نهارًا ومائل للبرودة ليلًا

وأكدت هيئة الأرصاد أن الطقس سيكون خريفيًا معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يميل للبرودة في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة على أغلب المناطق.

ويُتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، في حين يكون أكثر اعتدالًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية.

سحب ورذاذ خفيف على بعض المناطق

تظهر سحب منخفضة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر على الأنشطة اليومية.

تحذيرات من سيول ورعد وبرق في سيناء

نبهت الهيئة إلى أن مناطق من شمال ووسط سيناء قد تتعرض لأمطار رعدية مصحوبة بالبرق، مع احتمالية تساقط حبات البَرَد على بعض المناطق، مما يستوجب الحذر من تشكل السيول في الوديان والمناطق الجبلية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة

القاهرة الكبرى: العظمى 22 – 23°، الصغرى 17 – 18°

العظمى 22 – 23°، الصغرى 17 – 18° السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 – 23°، الصغرى 16 – 17°

العظمى 22 – 23°، الصغرى 16 – 17° شمال الصعيد: العظمى 24 – 25°، الصغرى 16 – 17°

العظمى 24 – 25°، الصغرى 16 – 17° جنوب الصعيد: العظمى 26 – 27°، الصغرى 19 – 20°

توصيات هيئة الأرصاد للمواطنين

نصحت الهيئة بعدم الوقوف تحت أعمدة الإنارة أو الأشجار أثناء سقوط الأمطار والرعد، والابتعاد عن الأماكن المكشوفة خلال نشاط الرياح، مع تأجيل السفر على الطرق الصحراوية قدر الإمكان خلال فترات الأتربة المثارة، كما شددت على ضرورة متابعة النشرات الجوية أولًا بأول عبر المصادر الرسمية.