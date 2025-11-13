انخفاض الحرارة وأمطار رعدية غزيرة..الأرصاد تحذر من تقلبات جوية حادة حتى السبت

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن مصر تستعد لاستقبال موجة جديدة من التقلبات الجوية تبدأ غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025، وتستمر حتى السبت المقبل، متأثرة بكتل هوائية باردة قادمة من القارة الأوروبية، مما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على مختلف الأنحاء.

- طقس مائل للبرودة نهارًا وبارد ليلًا

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية ولطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون معتدلًا على شمال الصعيد ومائلًا للحرارة على جنوبه.

أما ليلًا، فتسود أجواء باردة في أغلب المحافظات مع تزايد الإحساس بالبرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل وفترة الصباح الباكر.

كما تنشط الرياح أحيانًا مثيرة للأتربة والرمال على المناطق المكشوفة خاصة شمال البلاد والصحراء الغربية.

- شبورة مائية وتحذيرات للمسافرين

حذّرت الأرصاد من تكون شبورة مائية خفيفة إلى متوسطة خلال الساعات الأولى من الصباح على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية إلى القاهرة والإسكندرية ومدن القناة، مطالبة السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة لتفادي الحوادث الناتجة عن انخفاض الرؤية الأفقية.

- أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية

وأكدت الهيئة أن البلاد ستشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تتراوح بين المتوسطة والغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد يصاحبها تساقط لحبات البرد في بعض المناطق.

كما تمتد الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة لتشمل مدن القناة وجنوب الوجه البحري، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة متفرقة على القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار والمساء.

- نصائح الأرصاد للمواطنين

من جانبها، أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، أن الانخفاض الحالي في درجات الحرارة طبيعي خلال فصل الخريف، مشيرة إلى ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة أو الشتوية الخفيفة ليلًا وفي الصباح الباكر.

كما دعت المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية أولًا بأول والابتعاد عن الأماكن المفتوحة أثناء نشاط الرياح لتجنب نزلات البرد أو التعرض للأتربة.

- استقرار نسبي اعتبارًا من الأحد المقبل

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن التقلبات الجوية ستستمر حتى نهاية الأسبوع، على أن تبدأ الأجواء في التحسن تدريجيًا اعتبارًا من يوم الأحد 16 نوفمبر، مع عودة الطقس الخريفي المستقر وانحسار فرص سقوط الأمطار.

