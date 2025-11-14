محاكمة سارة خليفة و27 آخرين.. اتهامات خطيرة وتصعيد قضائي

تشهد محكمة جنايات القاهرة غدًا السبت ثالث جلسات محاكمة المذيعة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين في واحدة من أبرز قضايا المخدرات خلال العام، حيث تتهم النيابة العامة المتهمين بتكوين شبكة إجرامية لتصنيع وجلب المواد المخدرة وحيازة أسلحة وذخائر من دون ترخيص. وتتابع الأوساط القانونية والإعلامية هذه القضية لما تحمله من تفاصيل معقدة وتورط عدد كبير من المتهمين.

اتهامات النيابة العامة ضد سارة خليفة والمتهمين

وجهت النيابة العامة إلى سارة خليفة وباقي أفراد التشكيل الإجرامي اتهامات تتعلق بتكوين عصابة منظمة متخصصة في تخليق المواد المخدرة، وجلب المواد الخام المستخدمة في تصنيعها من خارج البلاد، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وطلقات دون تصاريح قانونية.

وبحسب أمر الإحالة، فإن المتهمة الرئيسية شاركت مع 27 شخصًا في إدارة نشاط يستهدف تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، مستندة إلى عمليات استيراد واسعة لمواد كيميائية تدخل في تصنيع المخدرات المُخلقة.

تقسيم الأدوار داخل التشكيل الإجرامي

أظهر أمر الإحالة أن المتهمين شكلوا منظمة إجرامية متكاملة توزعت فيها المهام بدقة؛ إذ تولى بعض المتهمين مسؤولية جلب المواد الخام من الخارج، بينما تخصص آخرون في عمليات التصنيع داخل البلاد، في حين كُلّف فريق ثالث بترويج الكميات التي يتم إنتاجها.

وأشار القرار إلى أن التشكيل اتخذ من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين المواد المخدرة والمواد الخام، إضافة إلى تنفيذ عمليات التصنيع داخله بعيدًا عن أعين الجهات الأمنية.

ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة

وفقًا لما ورد في التحقيقات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 750 كيلوغرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها، وهي من أكبر الضبطيات التي سُجلت خلال السنوات الأخيرة، ما عزز موقف النيابة في توجيه اتهامات الاتجار والتصنيع على نطاق واسع.

إجراءات عاجلة من النيابة العامة

في ضوء خطورة الوقائع، أصدرت النيابة العامة سلسلة من القرارات العاجلة، شملت:

حصر ممتلكات المتهمين بالكامل .

. الكشف عن سرية حساباتهم البنكية .

. التحفظ على الأموال المنقولة وغير المنقولة .

. إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول .

. استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية.

وأكد أمر الإحالة أن التحقيقات استندت إلى أقوال 20 شاهدًا، إضافة إلى أدلة فنية ورقمية شملت محادثات وصور ومقاطع فيديو توثق النشاط الإجرامي للجماعة.

جلسة الغد تحت المتابعة الإعلامية

من المتوقع أن تحظى جلسة الغد بمتابعة إعلامية واسعة، نظرًا لكونها الجلسة الثالثة ولتعدد الاتهامات وتشعب أدوار المتهمين، إضافة إلى وجود شخصية إعلامية معروفة بين المتهمين، ومن المنتظر أن تستمر المحكمة في سماع المرافعات ومراجعة الأدلة المقدمة من النيابة والدفاع، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التقاضي.