تفاصيل إصابة 31 شخصًا في انقلاب أتوبيس نقل عام بـ الوادي الجديد

حادث مروري جديد يهز طرق الوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، صباح اليوم السبت، حادثًا مروريًا مروعًا إثر انقلاب أتوبيس نقل عام على طريق الداخلة – الفرافرة، ما أسفر عن إصابة 31 راكبًا من محافظات ومراكز مختلفة. ويعد هذا الطريق من أكثر الطرق حركة في المحافظة، ما يسلط الضوء مجددًا على ملف السلامة المرورية داخل الإقليم، ويرصد الموجز التفاصيل.

تلقي البلاغ وتحرك الأجهزة الأمنية

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من غرفة شرطة النجدة يُفيد بوصول عدد من المصابين إلى مستشفى الداخلة العام بعد تعرضهم لحادث انقلاب. وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ لإجراء الفحص ورفع الآثار الناتجة عن الحادث.

حادث الوادي الجديد.. تفاصيل موقع الحادث

أوضحت المعاينة الأولية أن الأتوبيس انقلب عند منطقة الكيلو 100 على طريق الداخلة – الفرافرة، بالقرب من قرى غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة، وهي منطقة تشهد حركة سير متوسطة وتاريخًا من الحوادث المتكررة بسبب الانحناءات الحادة في مسار الطريق.

قائمة المصابين في حادث الوادي الجديد

أسفر الحادث عن إصابة 31 راكبًا، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وجاءت أسماء المصابين كالتالي:

علي السيد عبد الرحيم – 16 عامًا – البحيرة

رمضان سعيد عبد القادر – 40 عامًا – البحيرة

رضا عبد العزيز بجا الله – 54 عامًا – البحيرة

أحمد سامي عبد العزيز – 25 عامًا – البحيرة

نجلاء عبد الرحيم محمد – 20 عامًا – الفرافرة

إيمان عمر يوسف – 18 عامًا – الفرافرة

فاطمة منصور حسين – 25 عامًا – أبو منقار

أماني منصور حسين – 21 عامًا – أبو منقار

أماني مروان بكر – 21 عامًا – أبو هريرة

روان عبد المنعم عبد الشافي – 21 عامًا – الكفاح

محمد صديق عبد المجيد – 70 عامًا – الفرافرة

أشجان محمد صديق – 21 عامًا – الفرافرة

محمود محمد لطفي – 33 عامًا – الفيوم

بسام محمد غريب – 35 عامًا – الفرافرة

محمد خيري محمد – 33 عامًا – الجيزة

أحمد صابر حميد – 18 عامًا – الفرافرة

أحمد محمد أحمد – 24 عامًا – الغربية

عبد الرحمن شحات رجب – 40 عامًا – الداخلة

القذافي محمد فهمي – 48 عامًا – الخارجة

محمد عبد الرحيم كامل – 21 عامًا – الفرافرة

فاطمة محمد جمعة – عامان – الداخلة

أسماء السيد علي – 30 عامًا – الداخلة

طه علي سنوسي – 39 عامًا – بلاط

سيد جمعة إبراهيم – 45 عامًا – الهنداو

شهد محمد محمد – 18 عامًا – الفرافرة

نورة رزق محمد – 19 عامًا – الفرافرة

نورة منصور عبد الستار – 20 عامًا – الفرافرة

أمينة منصور أحمد – 20 عامًا – الفرافرة

آية رضا منصور – 20 عامًا – الفرافرة

ياسمين خالد علي – 20 عامًا – الفرافرة

سارة إبراهيم العاصي – 20 عامًا – الفرافرة

حادث الوادي الجديد.. تحرك الإسعاف وإجراءات ما بعد الحادث

دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الداخلة العام، حيث جرى التعامل مع الحالات المتفاوتة بين كسور وكدمات وجروح سطحية، بينما يجري تقييم بعض الحالات التي تحتاج إلى متابعة دقيقة.

كما تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على أسباب انقلاب الأتوبيس وما إذا كان ناتجًا عن السرعة أو عطل فني أو سوء حالة الطريق.