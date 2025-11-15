حورية فرغلي تتصدر التريند وتعلن اقتراب عقد قرانها... تفاصيل خطيبها وبيانها الرسمي

تواصل الفنانة حورية فرغلي تصدّر محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد إعلان استعدادها لعقد قرانها الأسبوع المقبل من رجل أعمال من خارج الوسط الفني، في خطوة وصفتها بأنها بداية جديدة بعد سنوات طويلة من التحديات الصحية والعاطفية، ويرصد الموجز التفاصيل.

تفاصيل البيان الرسمي لحورية فرغلي

وأصدرت حورية فرغلي بيانًا رسميًا منذ قليل، عبّرت فيه عن امتنانها للجمهور ووسائل الإعلام، وقالت:

"أتوجّه بخالص الشكر والتقدير والاحترام إلى كل المواقع الإلكترونية والإعلاميين وجمهوري العظيم. وشكرًا جزيلًا لحبكم في قلبي. وأحب أقولكم إن أول ما أقرر الميعاد أنا وهو كلكم هتعرفوا، والدعوة عامة إن شاء الله قريبًا."

البيان أعاد إشعال التفاعل عبر مواقع التواصل، ليتصدر اسمها قوائم التريند في مصر وعدة دول عربية.

علاقة تتطور بهدوء

يُذكر أن حورية فرغلي بدأت علاقتها برجل الأعمال منذ نحو شهرين فقط، لكن الطرفين فضّلا التدرّج في التعارف والتفاهم قبل اتخاذ قرار الخطوبة، وتشير مصادر مقربة إلى أن الثنائي يدرسان حاليًا تفاصيل حياتهما المقبلة بدقة، استعدادًا للانتقال إلى مرحلة العيش المشترك، مع التركيز على بناء علاقة مستقرة تقوم على الانسجام والدعم المتبادل.

من هو خطيب حورية فرغلي؟

المعلومات المؤكدة حول الخطيب هي:

رجل أعمال يمتلك عدة شركات.

يكبرها بنحو 9 أشهر فقط.

والده مصري ووالدته من دولة عربية.

التقيا في أكثر من مناسبة قبل اتخاذ قرار الارتباط.

تمّت الخطوبة منذ فترة قصيرة في أجواء خاصة.

وسيُعقد القران الأسبوع المقبل بعيدًا عن الإعلام.

آخر أعمالها الفنية

شاركت حورية مؤخرًا في مسلسل "أيام – الجزء الثالث" الذي يدور في إطار درامي تتداخل فيه الجرائم والصراعات، بداية من مقتل الدكتور رائد واتهام رياض، مرورًا بملاحقة فريد للكنز الأثري، وصولًا إلى مضاعفات ولادة عبير.

العمل من إخراج محمد أسامة وتأليف سماح الحريري، وبمشاركة نجوم أبرزهم رياض الخولي وشيري عادل وأحمد صفوت وسلوى خطاب وندى موسى.

أزمة الحسابات المُخترقة

خلال الأيام الماضية، أوضحت حورية أن حساباتها على مواقع التواصل "مُخترقة منذ 4 سنوات"، مؤكدة أنها لم تكتب أي منشور خلال تلك الفترة، وقالت: "مش أنا اللي بكتب… الناس سرقة صفحاتي، وأنا رافعة قضية."

تفاعل واسع وتصدر للتريند

الخبر أثار حالة كبيرة من الاهتمام، واحتل اسم حورية فرغلي قائمة الأكثر تداولًا على منصات التواصل، حيث رأى الجمهور أن الزواج يمثل صفحة جديدة تستحقها الفنانة بعد سلسلة طويلة من المواقف الصعبة.