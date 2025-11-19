حـ.ـماس تدين مجـ.ـزرة الاحتلال في غزة وخان يونس وتتّهم نتنياهو بالسعي لاستئناف الإبـ.ـادة

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بيانًا حادّ اللهجة، أدانت فيه ما وصفته بـ"مجزرة الاحتلال الإسرائيلي" في قطاع غزة، وتحديدًا في مناطق خان يونس وغزة المدينة، مؤكدة أن هذا التصعيد يمثل مرحلة خطيرة تهدد حياة آلاف المدنيين وتزامن البيان مع ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى في ظل عمليات عسكرية متواصلة منذ ساعات الصباح.

تصعيد إسرائيلي في غزة وخان يونس

تشهد مناطق واسعة من قطاع غزة، وخاصة في مدينة غزة وخان يونس، هجمات متتالية نفذها جيش الاحتلال، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والإصابات. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء الأربعاء استشهاد 25 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 77 آخرين بنيران قوات الاحتلال منذ فجر اليوم، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 102 شهيد ومصاب.

وأكدت المصادر الطبية أن غالبيتهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، في ظل استمرار القصف على الأحياء المكتظة بالسكان، وتراجع القدرة الطبية على الاستجابة للارتفاع الكبير في أعداد الضحايا.

حماس: نتنياهو يحاول استئناف الإبادة

وفي بيان رسمي، قالت حركة حماس إن ما يجري على الأرض "محاولة واضحة من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لاستئناف سياسة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني". واتهمت الحركة نتنياهو بالسعي لتصعيد الصراع من جديد للهروب من أزماته السياسية الداخلية، مؤكدة أن التصعيد العسكري الحالي يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية.

وأضاف البيان أن الاحتلال يتحمل المسئولية الكاملة عن "الجرائم المرتكبة" في غزة وخان يونس، وأن استمرار الاعتداءات سيقود المنطقة إلى توتر أكبر، مشيرة إلى أن سياسة العقاب الجماعي التي يتبعها الجيش الإسرائيلي لن تثني الفلسطينيين عن تمسكهم بحقوقهم.

تدهور إنساني خطير ودعوات دولية للتحرك

يتزامن هذا التصعيد مع تدهور إنساني متسارع في قطاع غزة، حيث تعاني المستشفيات من نقص حاد في الإمدادات الطبية، وتتعطل خدمات الإسعاف في العديد من المناطق التي تتعرض للاستهداف المتكرر، كما تستمر الدعوات الدولية إلى ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري لحماية المدنيين، وتجنب كارثة إنسانية أكبر.

وطالبت حماس المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والضغط على إسرائيل لوقف استهداف المدنيين، مؤكدة أنها تتابع التطورات "لحظة بلحظة"، وأن الشعب الفلسطيني يواجه ظروفًا بالغة الصعوبة في ظل استمرار الهجمات الجوية والبرية.

تظل الأوضاع في قطاع غزة مرشحة لمزيد من التصعيد خلال الساعات المقبلة، في وقت تستمر فيه الإدانات الدولية لارتفاع أعداد الضحايا المدنيين. وبينما يحذر المراقبون من تفاقم الأزمة الإنسانية، تؤكد حماس أن الاحتلال وحده يتحمل تبعات التصعيد، وأن المجتمع الدولي أمام اختبار جديد لوقف الممارسات التي تهدد حياة المدنيين في غزة.