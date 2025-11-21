تكريم «قيثارة السماء» الشيخ محمد رفعت في برنامج دولة التلاوة

يشهد برنامج «دولة التلاوة» لحظة استثنائية مع تكريم واحد من أعظم رموز التلاوة في تاريخ مصر والعالم الإسلامي، الشيخ محمد رفعت، المعروف بلقبه الخالد «قيثارة السماء». هذا الاحتفاء لم يكن مجرد فقرة ضمن البرنامج، بل كان بمثابة استدعاء لنورٍ صوته ما زال يلامس القلوب، ويعيد للأذهان هيبة مدرسة التلاوة المصرية وأصالتها. ويأتي هذا التكريم ضمن سياق اهتمام البرنامج بإحياء تراث العمالقة وتقديمه للأجيال الجديدة بأسلوب يليق بقيمته التاريخية والروحية، ويرصد الموجز التفاصيل.

الشيخ محمد رفعت.. صوتٌ عبر الزمان

وُلد الشيخ محمد رفعت في حي المغربلين بالقاهرة داخل بيت بسيط، ورغم فقدانه البصر مبكرًا، منحه الله بصيرة ملأت طريقه نورًا، وصوتًا فريدًا أصبح لاحقًا جسرًا بين الأرض والسماء. في التاسعة من عمره أتم حفظ القرآن الكريم وأتقن القراءات السبع، ليصبح واحدًا من أصغر القراء الذين ذاع صيتهم في دهاليز المساجد والبيوت المصرية.

كان صوته، كما يصفه كبار المتخصصين، يحمل من الخشوع ما يكفي ليغمر المستمعين بطمأنينة لا نظير لها؛ نبرة شفافة تنزل على القلوب مثل ندى الصباح على أغصان العطش، حتى لُقّب عن جدارة بـ«الصوت الملائكي».

محطة فارقة: افتتاح الإذاعة المصرية بصوته

في 31 مايو 1934، أخذ الشيخ محمد رفعت مكانه في التاريخ حين افتتحت الإذاعة المصرية بثَّها الأول بصوته. لم يكن ذلك مجرد شرفٍ شخصي، بل كان تثبيتًا لصوت مدرسة التلاوة المصرية كهوية وطنية وروحية. لاحقًا، طلبت الإذاعة البريطانية تسجيل تلاوات له، فاستجاب وسجل سورة مريم، لتظل تلك التسجيلات من النوادر الصوتية التي تحفظ جمال صوته حتى اليوم.

أيقونة رمضان وصاحب المدرسة المتفردة

لم يكن الشيخ محمد رفعت قارئًا وحسب، بل كان مدرسة قائمة بذاتها في تجسيد معاني القرآن. كان يقرأ ليُشعر المستمع بأن كل كلمة تنبض حياة، وكل آية تُحكى بعمق وإحساس. حتى أصبح صوته رمزًا لمواقيت الإفطار في رمضان، يدخل كل بيت عند الغروب ليعلن لحظة السكينة اليومية في الشهر الكريم.

ورغم مكانته الكبيرة، مرّ الشيخ محمد رفعت بابتلاء قاسٍ حين أصيب بمرض أثر على أحب ما يملك: صوته لكنه ظل ثابتًا في حبه للقرآن حتى آخر لحظاته. وقد تحققت أمنيته بأن يُدفن بجوار السيدة نفيسة رضي الله عنها، قبل رحيله في 9 مايو 1950، تاركًا إرثًا من الخشوع لا يزال حاضرًا في ذاكرة الأمة.

برنامج دولة التلاوة.. رؤية لإحياء التراث

حلقة اليوم من «دولة التلاوة» جاءت لتؤكد هدف البرنامج في اكتشاف المواهب القرآنية الجديدة، مع بث مباشر على قناة cbc وقناة الحياة، في محاولة لصناعة جيل جديد من القراء الذين يسيرون على خطى العمالقة.

موعد عرض الحلقة الثالثة

الجمعة 21 نوفمبر 2025

التاسعة مساءً بتوقيت مصر

العاشرة مساءً بتوقيت السعودية

الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة

قناة الحياة

قناة الناس

قناة CBC NOW

قناة مصر قرآن كريم

منصة Watch It

إرث لا يزول وذكرى متجددة

تكريم الشيخ محمد رفعت في «دولة التلاوة» لم يكن مجرد لحظة احتفال، بل عودة واعية لصوتٍ يظل جزءًا من ذاكرة المصريين الروحية، وصاحب مدرسة لا تزال تلهم كل قارئ جديد، ما يقدمه البرنامج اليوم هو جسر بين الماضي والحاضر، يجدد حضور «قيثارة السماء» ليبقى صوته حيًا في أذن كل محب للقرآن الكريم، وكأن القراءات الخالدة لم تغب لحظة عن عالمنا.