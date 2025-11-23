وزير الري: مصر تراقب السد الإثيوبي عبر قمر اصطناعي وسترد قانونيًا

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تمتلك قمرًا اصطناعيًا لمتابعة أعمال الجانب الإثيوبي في سد النهضة، مشددًا على أن البيان الصادر اليوم عن الوزارة يهدف إلى توضيح الصورة داخليًا وإظهار موقف مصر الثابت دوليًا، ويرصد الموجز التفاصيل.

تصرفات إثيوبية عشوائية تثير القلق

وأشار الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية على قناة MBC مصر، إلى أن الإجراءات التي تتخذها إثيوبيا بشأن السد تتم دون أي تنسيق مع القاهرة، مضيفًا أن مصر تستخدم مفيض توشكي لاستيعاب أي زيادات مفاجئة في تدفق المياه.

وأوضح سويلم أن "الجانب الإثيوبي يقوم بتصرفات أحادية وغير منضبطة"، مؤكدًا أهمية وجود اتفاق واضح حول السد يضمن التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لضمان مصالح الجميع، سواء في مجالات استصلاح الأراضي أو الزراعة.

كما شدد على أن الرصد يتم لحظة بلحظة لتوضيح للرأي العام العالمي حقيقة ما يحدث على الأرض.

بناء سدود جديدة: موقف مصر القانوني

فيما يتعلق بالأنباء المتداولة عن بناء إثيوبيا لسدود إضافية، أوضح الوزير أن "كلمة بناء سدود أكثر لا تعني بالضرورة تأثيرها على مصر، خاصة إذا كانت خارج حوض النيل"، لكنه أضاف: "أما إذا كانت داخل الحوض، فإن مصر ستتعامل معها وفق القانون الدولي".

يأتي هذا في إطار متابعة دقيقة من قبل وزارة الموارد المائية، كما أكد المتحدث باسم الوزارة المهندس محمد غانم، بأن الدولة ترصد كل ما يتعلق بإدارة وتشغيل السد الإثيوبي.

الهدف الحقيقي من السد الإثيوبي

خلال مداخلة هاتفية أخرى عبر برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد، أشار سويلم إلى أن الهدف المعلن من السد الإثيوبي هو إنتاج الكهرباء، بينما الحقيقة تظهر أن إثيوبيا لا تمتلك رؤية واضحة لتشغيله، وأن تصرفاتها تؤثر سلبًا على المنظومة المائية لمصر والسودان.

وأضاف أن المصريين يجب أن يثقوا في القيادة المصرية التي تتعامل بكفاءة وحكمة مع الموقف لضمان حماية حقوق الدولة في مياه النيل.

فتح مفيض توشكي لضبط التدفقات

أكد الوزير أن فتح مفيض توشكي جاء استجابة للبيانات الواردة من لجنة إيراد النهر، مشيرًا إلى أن السد العالي يظل خط الدفاع الرئيسي لمصر ضد أي تقلبات مفاجئة في مياه النيل.

واختتم سويلم حديثه بالتأكيد على أن متابعة مصر لسد النهضة تتم باستمرار وباستخدام أحدث التقنيات، مع الحفاظ على التنسيق مع السودان واتباع الأسس القانونية الدولية في أي رد على الإجراءات الأحادية للجانب الإثيوبي.

اقرأ أيضًا:

مفاجأة في أزمة سد النهضة.. إثيوبيا تضطر لتفريغ 750 مليون متر مكعب يوميًا خارج موسم الفيضان



تحذيرات مصرية حاسمة بشأن أزمة سد النهضة.. السيسي: الأمن المائي خط أحمر

