ننشر مواقيت الصلاة في محافظات مصر ليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025

تحظى مواقيت الصلاة بأهمية كبيرة لدى المسلمين نظرًا لارتباطها بأداء ركن أساسي من أركان الإسلام، وهو إقامة الصلاة في مواعيدها المحددة.

وتزداد الحاجة لمعرفة هذه المواعيد يوميًا، سواء للمقيمين أو للمسافرين بين المحافظات.

وفي هذا التقرير، تُقدَّم مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025 في القاهرة وباقي محافظات الجمهورية، لتسهيل الوصول إلى المواعيد الدقيقة لكل فرض، وضمان معرفة التوقيت المحلي لكل منطقة دون عناء أو بحث مطول

- القاهرة الكبرى

القاهرة: الفجر 5:04 – الظهر 11:50 – العصر 2:42 – المغرب 4:57 – العشاء 6:21

الجيزة: الفجر 5:04 – الظهر 11:50 – العصر 2:42 – المغرب 4:58 – العشاء 6:21

القليوبية: الفجر 5:03 – الظهر 11:49 – العصر 2:41 – المغرب 4:57 – العشاء 6:20

- الوجه البحري والساحل الشمالي

الإسكندرية: الفجر 5:09 – الظهر 11:55 – العصر 2:46 – المغرب 5:01 – العشاء 6:25

البحيرة: الفجر 5:07 – الظهر 11:53 – العصر 2:44 – المغرب 4:59 – العشاء 6:23

كفر الشيخ: الفجر 5:06 – الظهر 11:52 – العصر 2:43 – المغرب 4:58 – العشاء 6:22

دمياط: الفجر 5:04 – الظهر 11:50 – العصر 2:41 – المغرب 4:55 – العشاء 6:19

المنصورة: الفجر 5:03 – الظهر 11:49 – العصر 2:41 – المغرب 4:55 – العشاء 6:19

- إقليم الدلتا

الزقازيق: الفجر 5:02 – الظهر 11:48 – العصر 2:40 – المغرب 4:54 – العشاء 6:18

طنطا: الفجر 5:03 – الظهر 11:50 – العصر 2:42 – المغرب 4:56 – العشاء 6:20

شبين الكوم: الفجر 5:03 – الظهر 11:50 – العصر 2:42 – المغرب 4:56 – العشاء 6:20

- مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: الفجر 4:59 – الظهر 11:46 – العصر 2:38 – المغرب 4:52 – العشاء 6:15

بورسعيد: الفجر 5:00 – الظهر 11:47 – العصر 2:39 – المغرب 4:53 – العشاء 6:16

السويس: الفجر 5:00 – الظهر 11:47 – العصر 2:39 – المغرب 4:53 – العشاء 6:16

العريش: الفجر 4:56 – الظهر 11:43 – العصر 2:35 – المغرب 4:49 – العشاء 6:13

- الوجه القبلي

بني سويف: الفجر 5:05 – الظهر 11:52 – العصر 2:44 – المغرب 4:58 – العشاء 6:22

المنيا: الفجر 5:07 – الظهر 11:54 – العصر 2:46 – المغرب 5:00 – العشاء 6:24

أسيوط: الفجر 5:10 – الظهر 11:57 – العصر 2:49 – المغرب 5:03 – العشاء 6:27

سوهاج: الفجر 5:11 – الظهر 11:58 – العصر 2:50 – المغرب 5:04 – العشاء 6:28

قنا: الفجر 5:14 – الظهر 12:01 – العصر 2:53 – المغرب 5:07 – العشاء 6:31

الأقصر: الفجر 5:15 – الظهر 12:02 – العصر 2:54 – المغرب 5:08 – العشاء 6:32

أسوان: الفجر 5:17 – الظهر 12:04 – العصر 2:56 – المغرب 5:10 – العشاء 6:34

- مدن البحر الأحمر

الغردقة: الفجر 5:06 – الظهر 11:53 – العصر 2:44 – المغرب 4:59 – العشاء 6:22

القصير: الفجر 5:10 – الظهر 11:57 – العصر 2:48 – المغرب 5:02 – العشاء 6:26

مرسى علم: الفجر 5:13 – الظهر 11:59 – العصر 2:51 – المغرب 5:05 – العشاء 6:29

- حكم صلاة الجماعة

يختلف الفقهاء في حكم صلاة الجماعة بين سنة مؤكدة وفرض كفاية وفرض عين، إلا أنهم يتفقون على مكانتها العظيمة ودورها في تقوية الروابط بين المسلمين ونيل الأجر المضاعف.

- فضل صلاة الجماعة

تحمل صلاة الجماعة فضلًا كبيرًا، فقد ورد عن النبي ﷺ قوله:

«صَلاةُ الرَّجُلِ في جَماعَةٍ تَضْعُفُ على صَلاتِهِ في بَيْتِهِ وفي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرينَ ضِعْفًا».

وهي سبب لرفع الدرجات وتكفير الخطايا، وتظل الملائكة تدعو للمصلي ما دام في مصلاه.

