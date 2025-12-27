انطلاق إعادة انتخابات النواب بالـ19 دائرة الملغاة وغرامة 500 جنيه لغير المصوتين

انطلقت صباح اليوم السبت 27 ديسمبر 2025، عمليات التصويت في الـ19 دائرة الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري 2025. وتستمر عملية التصويت يومي السبت والأحد الموافقين 27 و28 ديسمبر الجاري، ويرصد الموجز التفاصيل.

الدوائر الانتخابية المشاركة في الجولة الثانية

تشمل الجولة الثانية من إعادة الانتخابات 7 محافظات، موزعة على الدوائر التالية:

محافظة الجيزة : الدائرة الثامنة بمقرها قسم إمبابة على مقعد واحد.

: الدائرة الثامنة بمقرها قسم إمبابة على مقعد واحد. محافظة الفيوم : الدائرة الأولى بمقر مركز الفيوم على مقعد واحد، والدائرة الرابعة بمقر مركز أبشواي على مقعدين.

: الدائرة الأولى بمقر مركز الفيوم على مقعد واحد، والدائرة الرابعة بمقر مركز أبشواي على مقعدين. محافظة أسيوط : الدائرة الثالثة بمقر مركز الفتح على 3 مقاعد.

: الدائرة الثالثة بمقر مركز الفتح على 3 مقاعد. محافظة سوهاج : الدائرة الأولى بمقر مركز سوهاج على مقعدين، الثانية بمقر مركز أخميم على مقعدين، الثالثة بمقر مركز المراغة على مقعد واحد، الرابعة بمقر مركز طهطا على 3 مقاعد، الخامسة بمقر مركز جرجا على مقعدين، السادسة بمقر مركز المنشأة على مقعد واحد، الثامنة بمقر مركز دار السلام على مقعد واحد.

: الدائرة الأولى بمقر مركز سوهاج على مقعدين، الثانية بمقر مركز أخميم على مقعدين، الثالثة بمقر مركز المراغة على مقعد واحد، الرابعة بمقر مركز طهطا على 3 مقاعد، الخامسة بمقر مركز جرجا على مقعدين، السادسة بمقر مركز المنشأة على مقعد واحد، الثامنة بمقر مركز دار السلام على مقعد واحد. محافظة قنا : الدائرة الأولى بمقر مركز قنا على مقعدين، الثانية بمقر مركز قوص على مقعدين، الثالثة بمقر مركز نجع حمادي على مقعدين، الرابعة بمقر مركز أبو تشت على مقعدين.

: الدائرة الأولى بمقر مركز قنا على مقعدين، الثانية بمقر مركز قوص على مقعدين، الثالثة بمقر مركز نجع حمادي على مقعدين، الرابعة بمقر مركز أبو تشت على مقعدين. محافظة الإسكندرية : الدائرة الثانية بمقر قسم أول الرمل على مقعد واحد.

: الدائرة الثانية بمقر قسم أول الرمل على مقعد واحد. محافظة البحيرة: الدائرة الأولى بمقر قسم دمنهور على 3 مقاعد، الثالثة بمقر مركز أبو حمص على مقعدين، والثامنة بمقر مركز إيتاي البارود على مقعدين.

تحذير من عقوبة عدم التصويت

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أهمية مشاركة المواطنين في التصويت، مشيرة إلى أن المادة 56 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تنص على غرامة لا تتجاوز 500 جنيه لكل من تخلف عن الإدلاء بصوته دون عذر.

وقال القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن كافة التجهيزات اللوجستية مكتملة، وتم تسليم أوراق الاقتراع لأعضاء الهيئات القضائية ورؤساء اللجان الانتخابية، موجهاً لهم الشكر على تفانيهم وإخلاصهم في سير العملية الانتخابية.

دعوة للمشاركة الوطنية

خلال المؤتمر الصحفي، شدد بنداري على أن المشاركة في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا، وقال:

"أنتم جميعًا يا أهل الوعي لمصالح هذا البلد، فصوتكم له قيمته ويمكن أن يحدث فارقًا كبيرًا في مستقبل الوطن. تعدد الجولات الانتخابية قد يكون مرهقًا، لكنه جزء من بناء الأمة والنهوض بمستقبلها."

وأكد أن الصوت الواحد قادر على التأثير في مسار التنمية والاستقرار السياسي، داعياً المواطنين للحرص على النزول والمشاركة في هذه الجولة الانتخابية لتعزيز العملية الديمقراطية وضمان تمثيل شعبي حقيقي في مجلس النواب.

متابعة الأحزاب والهيئات للجولة الانتخابية

تتابع غرف عمليات الأحزاب السياسية، مثل حزب حماة الوطن وحزب الشعب الجمهوري، سير التصويت في الدوائر الملغاة لضمان شفافية العملية الانتخابية، ومتابعة أي مستجدات قد تؤثر على سير الانتخابات.