الأرصاد تدق ناقوس الخطر .. الثلاثاء ذروة التقلبات الجوية العنيفة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026 حالة من التقلبات الجوية الحادة، مع استمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على جميع الأنحاء.

ويسود طقس شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا، بينما تزداد حدة البرودة ليلًا، مع فرص لتكوّن الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

أمطار رعدية محتملة على السواحل وشمال البلاد

وأوضحت الهيئة أن فرص سقوط الأمطار تتفاوت في شدتها، حيث من المتوقع هطول أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على الإسكندرية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، في حين تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مطروح، وخفيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة، مع احتمالات ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة ومتقطعة على القاهرة الكبرى.

رياح عنيفة وأتربة واضطراب بالملاحة

وتنشط الرياح بقوة على أغلب أنحاء الجمهورية، بسرعات تتراوح بين 35 و50 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في المناطق المكشوفة، ما يترتب عليه انخفاض الرؤية الأفقية في بعض الأحيان، إضافة إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط، مع ارتفاع الأمواج إلى ما بين 3.5 و5.5 متر.

تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من خطورة شدة الرياح، واحتمالية حدوث ضربات برق مصاحبة للسحب الرعدية في بعض المناطق، مؤكدة ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، خاصة أثناء القيادة وعلى الطرق السريعة، والابتعاد عن الأشجار واللوحات الإعلانية وقت الذروة الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

القاهرة: العظمى 18 درجة – الصغرى 11 درجة.

الإسكندرية: العظمى 18 درجة – الصغرى 11 درجة.

مطروح: العظمى 17 درجة – الصغرى 10 درجات.

سوهاج: العظمى 19 درجة – الصغرى 8 درجات.

قنا: العظمى 19 درجة – الصغرى 8 درجات.

أسوان: العظمى 20 درجة – الصغرى 10 درجات.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بسبب التقلبات والعوامل الجوية

نشاط ملحوظ للرياح على أغلب الأنحاء، قد تصل سرعتها إلى معدلات قوية ومثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع أجواء شديدة البرودة.

فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق الساحلية وشمال البلاد.

احتمالية حدوث ضربات برق مصاحبة للسحب الرعدية في مناطق متفرقة.

اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط نتيجة ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح.

تكون الصقيع على المزروعات في بعض مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض الأوقات بسبب الأتربة المثارة أو الأمطار.

تأثر حركة المرور على الطرق السريعة والزراعية، خاصة خلال فترات الطقس السيئ.

مناشدة المواطنين بتجنب التواجد أسفل اللوحات الإعلانية أو الأشجار وقت نشاط الرياح.

التنبيه على قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة، خصوصًا في أوقات الأمطار والرياح الشديدة.