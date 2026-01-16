لتفادي الزحام.. سكك حديد مصر تعلن مواعيد قطارات الجمعة 16 يناير 2026

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرار تشغيل جميع رحلات القطارات، اليوم الجمعة 16 يناير 2026، وفق الجداول الزمنية الرسمية المعتمدة، على مختلف خطوط الوجهين القبلي والبحري، دون إجراء أي تعديلات.

وأكدت الهيئة التزام القطارات الكامل بمواعيد القيام والوصول المحددة، في ظل متابعة لحظية من غرف التحكم والتشغيل على مدار الساعة، بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة الركاب.

وأوضحت أن خطة التشغيل تستهدف تسهيل حركة تنقل المواطنين بين المحافظات، مع الحفاظ على أعلى معدلات الانضباط والأمان، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على القطارات كوسيلة مواصلات اقتصادية وموثوقة.

ويواصل موقع «الموجز» نشر مواعيد القطارات المكيفة والروسية التي تتطلب الحجز المسبق، اعتمادًا على البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة السكك الحديدية، لمساعدة المسافرين على التخطيط المسبق لرحلاتهم بكل سهولة ودقة.

مواعيد القطارات اليوم الجمعة



- قطارات «تالجو» الفاخرة

قطار 2022 الإسكندرية ⇐ القاهرة (5:50 ص)

قطار 2025 القاهرة ⇐ الإسكندرية (8:00 ص)

قطار 2023 القاهرة ⇐ الإسكندرية (2:00 ظ)

قطار 2024 الإسكندرية ⇐ القاهرة (2:00 ظ)

قطار 2027 القاهرة ⇐ الإسكندرية (7:00 م)

قطار 2026 الإسكندرية ⇐ القاهرة (6:50 م)

- خط القاهرة ⇐ الإسكندرية

903 (6:00 ص) – 901 (8:10 ص) – 905 (9:00 ص) – 911 (10:00 ص) – 913 (12:30 ظ) – 917 (2:00 ظ) – 919 (2:25 ظ) – 915 (3:35 ع) – 925 (5:10 م) – 921 (6:00 م) – 923 (6:00 م) – 931 (8:15 م).

- خط الإسكندرية ⇐ القاهرة

902 (6:00 ص) – 906 (7:00 ص) – 900 (8:15 ص) – 912 (11:30 ص) – 914 (1:00 ظ) – 916 (2:00 ظ) – 922 (3:30 ع) – 928 (3:00 م) – 930 (8:10 م) – 18 روسي (1:10 ظ) – 28 روسي (8:20 م).

- خط القاهرة ⇐ الصعيد (أسيوط – الأقصر – أسوان)

978 (6:30 ص) – 980 (8:00 ص) – 2010 (10:00 ص) – 982 (12:00 ظ) – 986 (1:00 ظ) – 2006 (5:15 ع) – 2012 (5:30 ع) – 988 (7:00 م) – 2014 (9:00 م) – 976 (9:30 م) – 996 (10:00 م).

- القطارات الروسي (القاهرة ⇐ الصعيد)

974 (5:30 ص) – 1006 (6:00 ص) – 80 (8:30 ص) – 1004 (9:30 ص) – 160 (12:15 ظ) – 972 (2:20 ظ) – 188 (6:00 م) – 1012 (8:20 م).

- خط أسوان ⇐ القاهرة

2011 (5:15 ص) – 981 (5:30 ص) – 983 (7:30 ص) – 2013 (2:30 ظ) – 2007 (3:15 ع) – 2015 (4:00 م) – 1903 (5:00 م) – 997 (8:45 م) – 989 (11:00 م).

- القطارات الروسي (أسوان ⇐ القاهرة)

81 (4:30 ص) – 1013 (1:50 ظ) – 1015 (5:30 م) – 187 (6:30 م) – 1011 (11:20 م).

- القطارات الممتدة بين الإسكندرية ⇐ الصعيد

88 الإسكندرية ⇐ أسوان (5:00 م) – 89 أسوان ⇐ الإسكندرية (11:15 ص) – 164 الإسكندرية ⇐ أسوان (12:00 ظ) – 2008 الإسكندرية ⇐ أسوان (7:00 م) – 1009 الإسكندرية ⇐ أسوان (8:25 ص) – 158 الإسكندرية ⇐ الأقصر (7:15 ص) – 935 الأقصر ⇐ الإسكندرية (10:30 م).

- سكك حديد مصر توضح أسهل طرق حجز تذاكر القطارات وخيارات السداد المتاحة

في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة النقل وتيسير إجراءات السفر على المواطنين، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة مجموعة متنوعة من الوسائل الحديثة لحجز تذاكر القطارات وسداد قيمتها بسهولة ويسر، بما يسهم في تقليل التكدس أمام شبابيك التذاكر داخل المحطات.

وسائل حجز التذاكر المتاحة:

الحجز المباشر من خلال شبابيك التذاكر بمحطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية.

الحجز الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للهيئة.

تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railways المتاح على متجري Play Store وApp Store.

وكلاء شركات التحصيل الإلكتروني، ومن بينها: فوري، أمان، ضامن، ماجيك باي، خدماتي، أو باي، طلقة، كاش كول، وغيرها.

خدمة الحجز الصوتي للقطارات المكيفة والفاخرة عبر الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو 09000661 من الهاتف الأرضي.

مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات، والتي يبلغ عددها 34 مكتبًا.

ماكينات الحجز الذاتي (TVM) المتوافرة بعدد من المحطات الرئيسية.

خيارات سداد قيمة التذاكر:

الدفع النقدي بجميع شبابيك ومكاتب الحجز.

السداد الإلكتروني باستخدام بطاقات Visa وMasterCard عبر شبابيك المحطات أو الموقع الإلكتروني أو التطبيق الرسمي.

الدفع النقدي أو الإلكتروني من خلال وكلاء البيع المتعاقدين مع الهيئة.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرار العمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب، ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير هذا المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين المواطنين سنويًا، ويُعد أحد أهم وسائل النقل الجماعي في البلاد.

