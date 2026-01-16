موعد ظهور نتائج امتحانات نصف العام 2026 لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية

زيادة البحث عن نتيجة امتحانات الترم الأول 2026

شهدت محركات البحث تزايدًا ملحوظًا في معدلات البحث عن موعد ظهور نتائج امتحانات نصف العام لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية، وذلك عقب انتهاء امتحانات الترم الأول لطلاب صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، أمس الخميس الموافق 16 يناير 2026، ويستعرض الموجز التفاصيل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد المديريات التعليمية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في المواد المضافة للمجموع، والمقرر لها غدًا السبت 17 يناير 2026، وفقًا لجداول الامتحانات المعتمدة بجميع المحافظات.

الإعلان الرسمي عن موعد نتيجة صفوف النقل الثانوية

وفي هذا السياق، كشف الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الإسكندرية، عن موعد إعلان نتائج امتحانات نصف العام لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية بالمحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة أنه سيتم إعلان نتائج امتحانات الترم الأول لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الثانوية بمحافظة الإسكندرية يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 يناير 2026، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026

وأشار مسؤولو مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية ستنطلق يوم السبت الموافق 17 يناير 2026، وفق الخطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

توجيهات لضمان انتظام الامتحانات

ووجّه مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بضرورة تذليل أي معوقات قد تواجه لجان سير الامتحانات، مع التشديد على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان انتظام العملية الامتحانية، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للامتحانات

وأكد مدير المديرية على أهمية الالتزام الكامل بالقرارات الوزارية والتعليمات والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، مع توفير الأجواء الهادئة والمناسبة داخل اللجان، بما يضمن تمكين الطلاب من أداء الامتحانات في مناخ تربوي منضبط وآمن.

إجراءات صارمة لمواجهة الغش

وشددت المديرية على ضرورة تحقيق الانضباط داخل اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي محاولات للغش، سواء الغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول، مع التأكيد على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة داخل اللجان نهائيًا.