مدحت تيخا يخوض تجربة درامية مختلفة خلال شهر رمضان 2026

يشارك النجم مدحت إسماعيل الشهير بتيخا في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «حق ضايع»، في تجربة درامية جديدة تعتمد على الساسبنس والتشويق النفسي، وتشهد تحولًا ملحوظًا في مسيرته الفنية بعيدًا عن الأدوار النمطية.

شخصية معتز.. مصمم دعاية وسط صراع شرس

يجسد مدحت تيخا خلال أحداث مسلسل «حق ضايع» شخصية معتز، وهو مصمم دعاية وإعلان يتسم بالجدية والانضباط الشديد، ويجد نفسه في مواجهة منافسة محتدمة داخل عالم الإعلان، الذي تحكمه الضغوط والصراعات المهنية القاسية.

أزمتان تغيران مسار حياة مدحت تيخا

تشهد حياة «معتز» منعطفًا حادًا مع تصاعد الأحداث، بعدما يتعرض لأزمتين محوريتين؛ الأولى تتعلق بمستقبله المهني داخل كبرى شركات الدعاية والإعلان، والثانية تمس حياته الشخصية، ما يضعه أمام قرارات مصيرية صادمة تتكشف تفاصيلها تدريجيًا مع تطور الأحداث.

تغيير كامل في جلد مدحت تيخا الفني

أكد مدحت تيخا أن دوره في مسلسل «حق ضايع» يمثل تغييرًا جذريًا على مستوى الأداء والشكل الخارجي، مشيرًا إلى أن الشخصية بعيدة تمامًا عن الكوميديا، وأن «اللوك» مختلف كليًا عن كل ما قدمه سابقًا، ما جعله يتعامل مع الدور كـتحدٍ فني حقيقي.

مسلسل حق ضايع.. ساسبنس وتشويق داخل عالم الإعلان

تدور أحداث مسلسل «حق ضايع» في إطار من التشويق الخالص، كاشفًا كواليس الصراع بين أكبر شركات الدعاية والإعلان في مصر، مع تسليط الضوء على الضغوط النفسية والمنافسة الشرسة داخل هذا العالم المغلق.

أبطال مسلسل حق ضايع وطاقم العمل

يشارك في بطولة مسلسل «حق ضايع» نخبة من النجوم، أبرزهم:



أحمد صلاح حسني، نسرين أمين، نضال الشافعي، ملك قورة، لوسي، لبنى ونس، محسن محيي الدين، رنا سماحة، عبير منير، مروة الأزلي وآخرون.

المسلسل من قصة وسيناريو وحوار حسين مصطفى محرم، ومن إخراج محمد عبد الخالق.