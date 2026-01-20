ارتفاع أسعار الذهب اليوم في الكويت.. عيار 24 يسجل 46.775 دينار

شهدت أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بتعاملات الأيام الماضية، وسط متابعة مستمرة من المستثمرين والمواطنين لتحركات المعدن الأصفر، في ظل التقلبات العالمية والتوترات السياسية والاقتصادية التي تؤثر مباشرة على أسواق الذهب، ويرصد الموجز التفاصيل.

ويأتي هذا الصعود بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، مدعومًا بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، مع تصاعد المخاوف من الأوضاع الجيوسياسية والقرارات الاقتصادية المرتقبة من كبرى الدول.

أسعار الذهب اليوم في السوق الكويتي

سجلت أسعار الذهب في الكويت اليوم مستويات مختلفة حسب الأعيرة، حيث جاء عيار 24 في مقدمة الأعيرة الأعلى سعرًا، نظرًا لارتفاع نسبة الذهب الخالص به، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 : 46.775 دينار كويتي

: 46.775 دينار كويتي سعر الذهب عيار 22 : 42.350 دينار

: 42.350 دينار سعر الذهب عيار 21 : 40.925 دينار

: 40.925 دينار سعر الذهب عيار 18 : 30.575 دينار

: 30.575 دينار سعر أونصة الذهب : 1,197.50 دينار

: 1,197.50 دينار سعر الجنيه الذهب: 327.375 دينار

وتُعد هذه الأسعار مرجعية داخل السوق المحلي، مع اختلاف طفيف قد يطرأ من تاجر لآخر حسب المصنعية والطلب.

ارتفاع الذهب عالميًا يدعم الأسعار محليًا

جاء الارتفاع الطفيف في أسعار الذهب بالكويت مدفوعًا بالصعود القوي في أسعار الذهب العالمية مع بداية تعاملات الأسبوع، حيث سجل المعدن الأصفر مستويات تاريخية جديدة، في ظل تزايد الإقبال عليه كأداة تحوط آمنة.

ويرجع هذا الارتفاع إلى حالة القلق السائدة في الأسواق العالمية، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية فرض تعريفات جمركية إضافية على عدد من الدول الأوروبية، وهو ما أثار مخاوف المستثمرين من تصاعد النزاعات التجارية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

الذهب ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين

يواصل الذهب تعزيز مكانته كأحد أهم أدوات التحوط في فترات الأزمات، حيث يلجأ المستثمرون إلى شراء الذهب عند زيادة التوترات السياسية أو الاقتصادية، ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع سواء على المستوى العالمي أو المحلي.

وفي السوق الكويتي، ينعكس هذا الاتجاه العالمي بشكل مباشر، نظرًا لارتباط أسعار الذهب محليًا بالبورصات العالمية، إلى جانب سعر صرف العملات وحجم الطلب الداخلي.

توقعات أسعار الذهب في الكويت خلال الفترة المقبلة

يرجح خبراء الأسواق استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، مع ميل نسبي للصعود، في حال استمرار التوترات الجيوسياسية وغياب مؤشرات واضحة على تهدئة الأوضاع الاقتصادية عالميًا.

وينصح المتعاملون في سوق الذهب، سواء بغرض الاستثمار أو الادخار، بمتابعة التحديثات اليومية للأسعار، خاصة مع سرعة تغيرها تأثرًا بالأحداث الدولية وقرارات البنوك المركزية الكبرى.

متابعة يومية لأسعار الذهب

تحظى أسعار الذهب اليوم في الكويت باهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين، لا سيما عيار 21 الأكثر تداولًا، إلى جانب متابعة أسعار الأونصة والجنيه الذهب، لما لها من تأثير مباشر على قرارات الشراء والبيع داخل السوق المحلي.

ويظل الذهب خيارًا آمنًا للكثيرين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، ما يجعل متابعة أسعاره أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات مالية مدروسة.