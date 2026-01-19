أسعار الذهب اليوم في مصر تقفز أكثر من 75 جنيهًا.. تفاصيل

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر قفزة قوية مع بداية تعاملات الأسبوع، حيث ارتفع المعدن الأصفر بأكثر من 75 جنيهًا للجرام، مدفوعًا بالصعود الحاد في الأسعار العالمية وتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة، ويرصد الموجز التفاصيل.

ارتفاع قياسي في سعر الذهب اليوم بمصر

سجل الذهب في السوق المحلية أعلى مستوى له على الإطلاق، بعد صعود السعر العالمي للأوقية فوق 4670 دولارًا، ما انعكس مباشرة على الأسعار المحلية لجميع الأعيرة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:

سعر الذهب عيار 24: 7125 جنيهًا للجرام

7125 جنيهًا للجرام سعر الذهب عيار 21: 6235 جنيهًا للجرام

6235 جنيهًا للجرام سعر الذهب عيار 18: 5344 جنيهًا للجرام

5344 جنيهًا للجرام سعر الجنيه الذهب: 49,880 جنيهًا

لماذا ارتفعت أسعار الذهب عالميًا؟

ارتفعت أسعار الذهب والفضة عالميًا إلى مستويات غير مسبوقة، مع تزايد مخاوف المستثمرين من تصاعد التوترات الجيوسياسية، بعد تهديدات أمريكية بفرض رسوم جمركية إضافية على دول أوروبية، ما عزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.

أسعار الذهب عالميًا اليوم

سعر الذهب في المعاملات الفورية: ارتفع 1.6% إلى 4670.01 دولار للأوقية

ارتفع 1.6% إلى 4670.01 دولار للأوقية العقود الأمريكية الآجلة للذهب: صعدت 1.8% إلى 4677 دولارًا

صعدت 1.8% إلى 4677 دولارًا سعر الفضة الفوري: قفز 4.4% إلى 93.85 دولار للأوقية، مسجلًا مستوى تاريخيًا جديدًا

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

يتوقع محللون استمرار تقلب أسعار الذهب اليوم في مصر خلال الأيام المقبلة، في ظل ارتباطها المباشر بحركة الذهب عالميًا، وتطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية الدولية، خاصة ما يتعلق بالتوترات التجارية وأسعار الفائدة.