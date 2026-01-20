السويدي إليكتريك ينفذ أعمال البنية التحتية الكهربائية لأعلى برج إداري في إفريقيا بالعاصمة الإدارية

بدأ شركة السويدي إليكتريك، بالتعاون لتنفيذ أعمال البنية التحتية الكهربائية والأنظمة الذكية لمشروعي Tycoon Center وTycoon Tower، أعلى برج إداري في مصر وإفريقيا، بالعاصمة الإدارية الجديدة أعلى فندق في مصر وإفريقيا.

ويأتي التعاون مع «نايل للتطوير العقاري» بهدف تطوير مشروعات أيقونية بمعايير عالمية، من خلال الاعتماد على أحدث الحلول الهندسية والتكنولوجية، وعقد شراكات استراتيجية مع كبرى الكيانات المتخصصة ذات الخبرات الممتدة والسجل التنفيذي المتميز.

أعمال البنية التحتية الكهربائية لأعلى برج إداري في إفريقيا بالعاصمة الإدارية

وقد قام بتوقيع الاتفاقية كل من المهندس محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة شركة نايل للتطوير العقاري، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي إليكتريك، وذلك بموقع العمل بالمشروعين في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، في ظل معدلات تنفيذ متسارعة تعكس حجم الطموح والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

ويُعد مشروع Tycoon Tower إضافة نوعية لقطاع الضيافة الفندقية، حيث يمثل أعلى فندق في مصر وإفريقيا، ويجسد مفهوم الجيل الجديد من الفنادق الذكية المعتمدة على أحدث حلول الطاقة والأنظمة الكهربية المتطورة، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والاستدامة، ويقدم تجربة ضيافة عالمية تتماشى مع مكانة العاصمة الإدارية الجديدة كمدينة ذكية حديثة.

فيما يُجسد Tycoon Center رؤية متقدمة للأبراج الإدارية فائقة الارتفاع، بصفته أعلى برج إداري في مصر وإفريقيا، حيث يعتمد على بنية تحتية ذكية ونظم كهربية متكاملة لإدارة المباني، بما يواكب متطلبات الشركات والمؤسسات وفقًا لأعلى المعايير العالمية، ويعيد تعريف بيئة العمل المستقبلية

وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، أكد المهندس محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة شركة نايل للتطوير العقاري، أن الشركة لا تقتصر على إنشاء مبانٍ، بل تسعى إلى صناعة علامات عمرانية فارقة، قائلًا:

في نايل للتطوير العقاري لا نبني مجرد مشروعات، بل نضع معايير جديدة للتطوير العمراني تبدأ من القمة. مشروعاتنا الأيقونية مثل Tycoon Tower وTycoon Center تتطلب شركاء بحجم الطموح، وشراكتنا مع السويدي إليكتريك تمثل إضافة حقيقية تعكس التزامنا بأعلى مستويات الجودة والتنفيذ، ورؤيتنا لتقديم مشروعات تليق بمستقبل العاصمة الإدارية الجديدة».

من جانبه، أعرب المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي إليكتريك، عن اعتزازه بهذا التعاون، مؤكدًا أن الشراكة تأتي ضمن الدور الوطني للمجموعة في دعم مشروعات التنمية العمرانية في مصر، وقال:«نعتز بالتعاون مع شركة نايل للتطوير العقاري في تنفيذ مشروعات تُعد من الأيقونات المعمارية في مصر وإفريقيا. وتمتلك السويدي إليكتريك خبرات عالمية في تنفيذ أعمال البنية التحتية الكهربائية والأنظمة الذكية للمشروعات الكبرى، ونرى في هذه الشراكة نموذجًا للتكامل بين التطوير العقاري والحلول التكنولوجية المتقدمة لدعم مستقبل المدن الذكية والتنمية المستدامة».

ويعكس هذا التعاون الاستراتيجي نموذجًا متكاملًا للتطوير العمراني الحديث، القائم على الخبرة، والتكنولوجيا، والتنفيذ عالي الجودة، بما يعزز مكانة العاصمة الإدارية الجديدة كوجهة إقليمية للمشروعات الأيقونية والاستثمارات الكبرى في مصر وإفريقيا.

