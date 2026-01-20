انخفاض الحرارة يسيطر على البلاد اليوم الثلاثاء مع شبورة صباحية ورياح نشطة

تشهد حالة الطقس في مصر ، اليوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026، أجواءً شتوية بامتياز، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تراجع درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع نشاط ملحوظ للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وأشارت الهيئة إلى احتمالية ظهور سحب منخفضة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر، إلى جانب فرص سقوط أمطار خفيفة ومتقطعة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومطروح.



وأكدت الأرصاد أن درجة الحرارة الصغرى في القاهرة تسجل 10 درجات مئوية، داعية المواطنين إلى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وتوخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة الكثيفة.

- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء



القاهرة: العظمى 18 – الصغرى 10 درجات

الإسكندرية: العظمى 18 – الصغرى 12 درجة

مطروح: العظمى 17 – الصغرى 11 درجة

سوهاج: العظمى 21 – الصغرى 7 درجات

قنا: العظمى 25 – الصغرى 6 درجات

أسوان: العظمى 25 – الصغرى 10 درجات.

- نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.



