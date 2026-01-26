رئيس الوزراء يتابع تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة ويستعد للمرحلة الثانية

في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا ، اليوم الإثنين الموفق 26 يناير 2026، لمتابعة الموقف التنفيذي والمالي للمرحلة الأولى من المبادرة، إلى جانب بحث الاستعدادات الجارية لبدء المرحلة الثانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتسريع وتيرة العمل وضمان تعظيم الاستفادة للمواطنين.

وجاء الاجتماع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، في مقدمتهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والفريق محمد فريد حجازي، مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة، إلى جانب قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والجهاز المركزي للتعمير، ووزارتي المالية والإسكان، وعدد من الجهات التنفيذية والاستشارية المعنية بالمشروعات.

- تكليفات رئاسية بتسليم المشروعات وتشغيلها فور الانتهاء



وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا للمتابعة الدورية لموقف تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، تنفيذًا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة الإسراع في الانتهاء من المشروعات الجارية وتسليم المشروعات المكتملة فورًا لبدء تشغيلها، بما يضمن سرعة تقديم الخدمات وتحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين في القرى المستهدفة.



– استعداد علمي ومدروس لانطلاق المرحلة الثانية

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا الترتيبات الخاصة ببدء المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاستعداد الجيد والمدروس لانطلاق المرحلة الجديدة، لتوسيع نطاق الاستفادة وامتداد مظلة التنمية إلى قرى جديدة بمختلف محافظات الجمهورية، تأكيدًا لنهج الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.

إنجاز أكثر من 22 ألف مشروع ضمن المرحلة الأولى

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا تفصيليًا حول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى، موضحة أنه تم الانتهاء من تنفيذ 22,318 مشروعًا من إجمالي 27,332 مشروعًا مستهدفًا، في 1,477 قرية موزعة على 20 محافظة.



وأضافت أنه جرى استلام نحو 17 ألف مشروع حتى الآن، لافتة إلى أن الفترة من 13 يناير وحتى 25 يناير 2026 شهدت الانتهاء من الأعمال في 18 قرية، وتنفيذ 114 مشروعًا، واستلام 185 مشروعًا، بما يعكس تسارع وتيرة الإنجاز خلال الفترة الأخيرة.

كما تطرقت إلى الموقف المالي للمرحلة الأولى، والتأكيد على توافر المخصصات اللازمة لاستكمال الأعمال المتبقية، خاصة المشروعات ذات الأولوية العاجلة.

-307 مشروعات عاجلة بنسبة تنفيذ تتجاوز 90%

وتناولت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء موقف مشروعات الأولوية العاجلة الجاري العمل على إنهائها حاليًا، والتي تشمل 307 مشروعات تجاوزت نسب تنفيذها 90%، في قطاعات حيوية من بينها الصرف الصحي، ومياه الشرب، وخطوط الطرد، ومحطات المعالجة، ومحطات المياه، والوحدات الصحية، مشيرة إلى وجود خطة مكثفة للانتهاء منها خلال أسبوعين.

المرحلة الثانية تستهدف 1667 قرية و14.5 ألف مشروع

من جانبه، استعرض المهندس أحمد عبد العظيم، استشاري المشروع، الموقف الخاص بالدراسات التمهيدية للمرحلة الثانية من المبادرة، موضحًا أن المرحلة الجديدة تستهدف تنفيذ مشروعات في نحو 1,667 قرية بـ 20 محافظة، بإجمالي يقارب 14,500 مشروع حتى الآن، في قطاعات خدمية وتنموية متنوعة تمثل أولوية قصوى لأبناء القرى المستهدفة.

