الأرصاد تحذر من رياح وأتربة اليوم وأمطار متفرقة وانخفاض درجات الحرارة نسبي

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الاربعاء 28 يناير 2026 حالة من التقلبات الجوية، تتمثل في نشاط ملحوظ للرياح على أغلب الأنحاء، تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/س، وتكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على مناطق الصحراء الغربية وشمال البلاد، وتمتد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة أن هذه الأجواء قد تتسبب في تراجع مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر ببعض المناطق، مع تسجيل انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

كما أشارت التوقعات إلى فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، حيث يُتوقع هطول أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بينما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، مع فرص ضعيفة لامتداد أمطار خفيفة إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء جاءت كالتالي

القاهرة الكبرى

القاهرة: العظمى 20° – الصغرى 12°

الجيزة: العظمى 20° – الصغرى 11°

القليوبية: العظمى 19° – الصغرى 11°

الوجه البحري والساحل الشمالي

الإسكندرية: العظمى 19° – الصغرى 11°

مطروح: العظمى 16° – الصغرى 10°

البحيرة: العظمى 18° – الصغرى 10°

كفر الشيخ: العظمى 18° – الصغرى 11°

دمياط: العظمى 19° – الصغرى 12°



إقليم الدلتا

الدقهلية: العظمى 19° – الصغرى 11°

الشرقية: العظمى 20° – الصغرى 12°

الغربية: العظمى 19° – الصغرى 11°

المنوفية: العظمى 19° – الصغرى 11°

مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: العظمى 21° – الصغرى 11°

السويس: العظمى 21° – الصغرى 12°

بورسعيد: العظمى 20° – الصغرى 13°

شمال سيناء (العريش): العظمى 19° – الصغرى 10°

جنوب سيناء (شرم الشيخ): العظمى 23° – الصغرى 14°

الوجه القبلي (الصعيد)

الفيوم: العظمى 22° – الصغرى 10°

بني سويف: العظمى 22° – الصغرى 9°

المنيا: العظمى 23° – الصغرى 9°

أسيوط: العظمى 23° – الصغرى 8°

سوهاج: العظمى 24° – الصغرى 8°

قنا: العظمى 25° – الصغرى 9°

الأقصر: العظمى 25° – الصغرى 10°

أسوان: العظمى 26° – الصغرى 11°

الوادي الجديد: العظمى 24° – الصغرى 7°

مدن البحر الأحمر

الغردقة: العظمى 24° – الصغرى 14°

سفاجا: العظمى 23° – الصغرى 13°

مرسى علم: العظمى 25° – الصغرى 15°

حلايب: العظمى 23° – الصغرى 16°

شلاتين: العظمى 24° – الصغرى 17°

نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

اقرأ أيضًا:

طقس الخميس.. تقلبات مفاجئة وأمطار خفيفة والعظمى في القاهرة 28 درجة



تطورات حالة الطقس في مصر.. ارتفاع مؤقت بالحرارة وتحذيرات من الأرصاد للمواطنين

