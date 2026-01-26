إطلاق كتاب سنة أولى حنية للدكتورة منة الله خالد في معرض القاهرة الدولي للكتاب

حفل توقيع «سنة أولى حنية» ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، يوم 24 يناير 2026، حفل توقيع الكتاب الأول للدكتورة منة الله خالد بعنوان «سنة أولى حنية»، والصادر عن دار تشكيل للنشر والطباعة والتوزيع والترجمة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الحالية من المعرض، ويستعرض الموجز تفاصيل الكتاب.

دار تشكيل للنشر تطلق أول أعمال الدكتورة منة الله خالد



يمثل كتاب «سنة أولى حنية» باكورة الأعمال الأدبية للدكتورة منة الله خالد، حيث حرصت دار تشكيل للنشر على تقديم العمل في طبعته الأولى خلال أحد أكبر الأحداث الثقافية في مصر والعالم العربي.

كتاب إنساني يقترب من مشاعر الأم في عامها الأول



يقدم الكتاب تجربة إنسانية صادقة تستهدف الأمهات، خاصة في بدايات رحلة الأمومة، مسلطًا الضوء على المشاعر الحقيقية التي تمر بها الأم في عامها الأول، مثل الخوف، القلق، التوهان، والإحساس بالذنب.

«سنة أولى حنية».. دعم نفسي للأمهات بعيدًا عن الأحكام والمثالية



وتؤكد الكاتبة أن الكتاب لا يندرج ضمن كتب التربية التقليدية أو الإرشادات الجافة، بل يعتمد على الاحتواء والدعم النفسي، دون إطلاق أحكام أو فرض صورة مثالية للأم.

قضايا الأمومة بين الخوف والتعب والذنب في صفحات الكتاب



يتناول «سنة أولى حنية» عددًا من التساؤلات الشائعة، منها أسباب بكاء الطفل، وكيفية التعامل مع الإرهاق النفسي والجسدي، والفروق بين ما هو طبيعي في أول عامين من عمر الطفل وما لا يستدعي القلق.

رسائل وجدانية للأمهات: الحنان قبل النصائح



ويركز الكتاب على فكرة أن الطفل لا يحتاج دائمًا إلى حلول بقدر احتياجه للاحتواء، كما يدعو الأمهات إلى تقبل مشاعرهن وعدم إنكارها، مع الحفاظ على ذواتهن إلى جانب دور الأمومة.

الدكتورة منة الله خالد

كيف يجيب الكتاب عن سؤال: هل أنا أم كويسة؟



يوجه الكتاب رسالة مباشرة لكل أم سألت نفسها يومًا هذا السؤال، ليقدم إجابة بسيطة قائمة على الفهم والرحمة، بعيدًا عن المقارنات والمثالية المرهقة.

تفاعل القراء خلال حفل توقيع الطبعة الأولى من الكتاب



وشهد حفل التوقيع تفاعلًا لافتًا من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث ناقش الحضور الكاتبة حول فكرة الكتاب وتجربتها الأولى، وسط اهتمام ملحوظ بالمحتوى الإنساني والأسري الذي يقدمه العمل.

