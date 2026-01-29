عمدة نيويورك يحذر: ربع السكان تحت خط الفقر وأزمة مالية غير مسبوقة

كشف عمدة نيويورك، زهران ممداني، أن نحو 25% من سكان المدينة يعيشون تحت خط الفقر، محذرًا من أن العاصمة الاقتصادية للولايات المتحدة تمر بأخطر أزمة ميزانية منذ الأزمة المالية العالمية في عامي 2008–2009.



وفي تصريحات لقناة CNBC، الأربعاء، قال ممداني: «واحد من كل أربعة أشخاص في نيويورك يعيش تحت خط الفقر»، واصفًا الأمر بالمفارقة الصادمة في مدينة تُعد «الأكثر ثراءً والأعلى تكلفة في الولايات المتحدة»، بينما يعاني قطاع واسع من سكانها ضغوطًا معيشية حادة.



وأشار العمدة، الذي تولى مهامه في الأول من يناير 2026 ليصبح أصغر عمدة لنيويورك في القرن الحادي والعشرين وأول عمدة مسلم في تاريخها، إلى أن إدارته ورثت «أكبر أزمة مالية تشهدها المدينة منذ الكساد الكبير في 2008–2009»، مؤكدًا أن التحديات الحالية تتطلب قرارات جريئة وسريعة.



ودافع ممداني عن حزمة السياسات التي تعتزم إدارته تنفيذها، وتشمل تعديلات ضريبية وبرامج دعم اجتماعي، موضحًا أن الهدف منها هو «استعادة الاستقرار المالي للمدينة وتعزيز قدرتها على الصمود الاجتماعي على المدى الطويل».



وتتضمن أبرز مقترحاته إنشاء متاجر لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة، وتجميد الإيجارات في بعض الأحياء الأكثر تضررًا، إلى جانب إتاحة استخدام الحافلات العامة مجانًا.



وأكد العمدة أن هذه السياسات تخدم المجتمع بأكمله، حتى وإن لم يلمس الجميع نتائجها بشكل مباشر، قائلًا: «الجميع يستفيد من مدينة أقوى. قد لا تشعر بفائدة فورية، لكن الأثر الحقيقي يكمن في تماسك المجتمع وراحة البال».



ويُذكر أن ممداني، المدعوم من تحالف الديمقراطيين الاشتراكيين في أمريكا، فاز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي قبل أن يحسم السباق في الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر الماضي.