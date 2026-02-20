محافظ سوهاج يطمئن على حالات تسمم بمستشفى جرجا ويأمر باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بائع مشروب “البوظة"

تفقد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، الحالات التي تم استقبالها بـ مستشفى جرجا العام، من أهالي قرية العسيرات التابعة لمركز المنشاة، إثر الاشتباه في إصابتهم بحالات تسمم، حيث بلغ عدد الحالات 61 حالة.

رافق محافظ سوهاج خلال الزيارة السيد كمال سليمان نائب المحافظ، والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، واللواء أحمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة جرجا.

محافظ سوهاج يطمئن على الحالة الصحية للمصابين

واطمأن المحافظ على الحالة الصحية للمصابين، مؤكدًا أن جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وموجهًا باستمرار المتابعة حتى تماثلهم للشفاء.

كما وجّه محافظ سوهاج باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أحد الباعة مصدر مشروب “البوظة”، حيث تم تحرير المحضر اللازم، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد محافظ سوهاج استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والباعة الجائلين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة تمس الأمن الصحي.