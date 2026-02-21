حذف اسم مؤلف مسلسل فخر الدلتا بعد اتهامات بالتحرش

فخر الدلتا.. بيان عاجل من أسرة العمل يؤكد احترام العدالة والتحقيق في الادعاءات



أصدرت أسرة مسلسل فخر الدلتا بيانًا عاجلًا عقب تصاعد اتهامات بالتحرش طالت أحد أعضاء فريق الكتابة، وذلك بعد عرض الحلقة الأولى من العمل وظهور منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم تعرض عدد من السيدات لمضايقات من الكاتب المذكور.

وأوضح فريق العمل أنه تعامل مع الاتهامات بجدية كاملة، مؤكدًا أن مثل هذه القضايا تمس القيم المهنية والإنسانية، ولا يمكن تجاهلها أو التقليل من شأنها.



إزالة الاسم من التتر لحين انتهاء التحقيق



أشار البيان إلى اتخاذ قرار فوري بإزالة اسم الكاتب من تتر المسلسل بشكل مؤقت، إلى حين التحقق من صحة الاتهامات المتداولة، وجاء في البيان أن فريق العمل اطّلع على ما تم نشره عبر المنصات الاجتماعية، وقرر اتخاذ هذا الإجراء كخطوة احترازية لحين ظهور نتائج التحقيق.

وأكدت أسرة المسلسل أن القرار لا يعد حكمًا مسبقًا، بل إجراء تنظيمي يهدف إلى الحفاظ على نزاهة العمل واحترام جميع الأطراف المعنية.



تأكيد الالتزام بالعدالة واحترام حقوق الجميع



اختتم البيان بالتأكيد على احترام حقوق جميع الأفراد، مشددًا على الحرص على تحقيق العدالة والشفافية، وأوضحت أسرة العمل أن أي إجراءات لاحقة سيتم اتخاذها وفق ما تسفر عنه التحقيقات، وبما يضمن إنصاف كل ذي حق.



أبطال مسلسل فخر الدلتا



يضم المسلسل نخبة من نجوم الدراما المصرية، أبرزهم:

الفنان أحمد رمزي في أول بطولة مطلقة له

كمال أبو رية

أحمد صيام

انتصار

خالد زكي

علي السبع

أحمد عصام السيد

نبيل عيسى

العمل من تأليف عبد الرحمن جاويش وإخراج هادي بسيوني، ويُعد من الأعمال الدرامية المنتظرة خلال الموسم الرمضاني.



عدد الحلقات ومواعيد العرض



يتكون المسلسل من 30 حلقة، ويُعرض خلال شهر رمضان عبر:

قناة DMC

قناة الحياة

منصة Watch It الرقمية

ويستهدف العمل تقديم دراما اجتماعية تعكس تفاصيل الحياة في دلتا مصر، مع طرح قضايا إنسانية ومجتمعية متنوعة.

جدل واسع عبر مواقع التواصل

أثارت الاتهامات المتداولة حالة من الجدل والنقاش بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب البعض بانتظار نتائج التحقيق قبل إصدار الأحكام، بينما شدد آخرون على ضرورة اتخاذ موقف حاسم تجاه أي سلوكيات مسيئة داخل الوسط الفني.

ويبقى قرار حذف اسم الكاتب خطوة مؤقتة تعكس حرص صناع العمل على الحفاظ على مصداقية المسلسل واحترام المعايير المهنية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات خلال الفترة المقبلة.