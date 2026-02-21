أول رد إسرائيلي على مسلسل "صحاب الأرض": جدل واسع في الإعلام العبري

أثار مسلسل "صحاب الأرض"، الذي بدأ عرضه مؤخرًا على القنوات المصرية، موجة من الجدل في إسرائيل منذ الإعلان عن الحملة الترويجية وحتى عرض أولى حلقاته، العمل تلقى تغطية واسعة من وسائل الإعلام العبرية، التي انتقدت تصويره للأحداث في غزة واعتبرت أن المسلسل يعرض وجهة نظر أحادية تجاه الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، ويرصد الموجز التفاصيل

الإعلام العبري يسلط الضوء على المسلسل

خصصت هيئة البث الإسرائيلية فقرة ضمن برنامج "أخبار الليلة" لمناقشة المسلسل، حيث قالت مراسلة الشؤون العربية إن العمل يعرض الحرب في غزة من منظور أحادي ولا يقدم صورة إيجابية لإسرائيل. وقد أشارت وسائل إعلام عبرية أخرى إلى أن إنتاج المسلسل وعرضه عبر التلفزيون الرسمي المصري يُنظر إليه على أنه خطوة سياسية محسوبة، خاصة في ضوء الموقف المصري الرسمي الداعم للقضية الفلسطينية.

في هذا السياق، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المسلسل يضم طاقمًا كبيرًا من الممثلين، من بينهم آدم بكري، نجل المخرج محمد بكري صاحب فيلم "جنين جنين"، ووصفت الإعلانات الترويجية العمل بأنه يمثل "ابن يافا" الذي وصل إلى القمم في السينما والتلفزيون.

مواعيد العرض والإعادة

تأتي مواعيد عرض المسلسل على القنوات المختلفة كالتالي:

DMC: الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 9 صباحًا.

الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 9 صباحًا. DMC دراما: الساعة 7:15 مساءً، والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و12:45 مساءً.

الساعة 7:15 مساءً، والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و12:45 مساءً. قناة الحياة: الساعة 9:45 مساءً، والإعادة الساعة 1:30 صباحًا و4:15 صباحًا.

الساعة 9:45 مساءً، والإعادة الساعة 1:30 صباحًا و4:15 صباحًا. منصة Watch it الرقمية: الساعة 7:15 مساءً.

تتيح هذه المواعيد للمتابعين فرصة متابعة العمل في أوقات مختلفة، سواء عبر التلفزيون أو المنصات الرقمية.

فريق العمل ونبذة عن الإنتاج

أوضح صناع المسلسل أن العمل مستلهم من وقائع حقيقية، وهو من تأليف عمار صبري وإخراج بيتر ميمي، ويضم نخبة من النجوم أبرزهم:

منة شلبي

إياد نصار

كامل الباشا

عصام السقا

تارا عبود

إضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين المشاركين في العمل، ما يعكس حرص القائمين على المسلسل على تقديم تجربة فنية متكاملة تجمع بين الواقعية والدراما المشوقة.

الجدل السياسي حول المسلسل

تقول التحليلات الإسرائيلية إن عرض المسلسل على التلفزيون الرسمي المصري يُعد رسالة سياسية ضمن السياق الإقليمي، حيث يعكس الموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني. هذا الجدل يأتي في وقت حساس من العلاقات الإقليمية، ما يجعل المسلسل مادة دسمة للنقاشات الإعلامية والسياسية داخل إسرائيل.

يظل "صحاب الأرض" مثالًا على الأعمال الفنية التي تتجاوز مجرد الترفيه لتصبح جزءًا من النقاشات السياسية والثقافية، وهو ما يفسر التغطية الواسعة التي حظي بها في الإعلام العبري، سواء من الصحف أو القنوات التلفزيونية.

المسلسل يواصل جذب الانتباه مع كل حلقة جديدة، ما يعكس اهتمام الجمهور المصري والإسرائيلي بالمضمون، ويجعل من "صحاب الأرض" أحد أبرز الأعمال الفنية الرمضانية لهذا الموسم.