على قد الحب.. يواصل تصدر الترند في الحلقة الثالثة وسط إشادة الجمهور

يواصل مسلسل “على قد الحب” تصدره للترند مع عرض الحلقة الثالثة، مع إشادة كبيرة من الجمهور بالسيناريو و ابطال العمل وقد شهدت الحلقة تصاعدًا ملحوظًا في الصراع الدرامي وتطورات نفسية عميقة في مسار البطلة.

بدأت الحلقة بزيادة حدة المواجهة بين مريم، التي تجسدها النجمة نيللي كريم، وبين خصمها ضمن الأحداث الذي يؤديه أحمد سعيد عبد الغني، حيث اتسعت دائرة الخلاف بينهما في إطار من التوتر والغموض.

تفاصيل الحلقة الجديدة من مسلسل علي قد الحب

في المقابل، شهدت الحلقة تطورًا لافتًا في العلاقة بين مريم والشيف الذي يجسد شخصيته شريف سلامة، إذ ازدادت العلاقة بينهما توطدًا، في مشاهد حملت قدرًا من الدفء الإنساني وسط أجواء مشحونة بالأزمات.

وتعرضت مريم لضغوط نفسية حادة بعد تعثرات متتالية في مشروعها الجديد، لتُفاجأ بأن شخصًا مجهولًا استخدم هاتفها وأرسل رسالة إلى فريق عملها يخبرهم فيها بأنها تستعد للاستغناء عن عدد من الموظفين، ما تسبب في حالة ارتباك وغضب داخل المكتب، وزاد من عزلتها وشعورها بفقدان السيطرة.

واختُتمت الحلقة بإشارة إيجابية، بعدما ظهرت مريم وهي تفكر في إصلاح علاقتها بصديقتها سارة، التي تقدم دورها مها نصار، في خطوة قد تعيد لها جزءًا من توازنها المفقود.

الحلقة الثالثة أكدت أن «على قد الحب» يسير بخط درامي متصاعد، يجمع بين الصراع النفسي والرومانسية والأزمات المهنية، ما يجعله من أبرز الأعمال الاجتماعية التي تحظى بمتابعة واسعة هذا الموسم.

أبطال مسلسل علي قد الحب

مسلسل «على قد الحب» بطولة نيللى كريم، شريف سلامة ، مها نصار ، أحمد سعيد عبد الغنى، أحمد ماجد، محمود الليثى، محمد أبو داوود، محمد على رزق، صفاء الطوخى، راندا إبراهيم، آية سليم، ميمى جمال ، يوسف حشيش، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.

تدور أحداث المسلسل الذى تنتجه شركة S productions للمنتجة سالى والى، فى إطار درامى اجتماعى رومانسى، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.