نوران ماجد في مواجهة يوسف إبراهيم في أحداث مسلسل أولاد الراعي

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل أولاد الراعي، الذي يعرض ضمن سباق موسم رمضان 2026 على شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أول لقاء بين "نور" نوران ماجد و"يحيى نديم الراعي".

وبدأ اللقاء بينهما في أحد المقاهي الليلية، حيث دخلت "نور" ويقف "يحيى" مع عمه "راغب" ماجد المصري، ويذهب "يحيى" للتعرف عليها والجلوس معها.

مواعيد عرض مسلسل أولاد الراعي

وأعلنت قناة CBC عرض مسلسل أولاد الراعي على شاشتها في تمام الساعة السابعة والربع مساءً، على أن تُعاد حلقاته في الساعة 12:30 ظهرًا، و6:30 مساءً، و1:45 صباحًا.

كما أعلنت قناة DMC مواعيد عرضه في تمام الساعة 12:15 صباحا، والإعادة في تمام الساعة 7:45 صباحاً، ويعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة الأولى 7:45 صباحاً، والإعادة الثانية 2 ظهر اليوم التالي، إلى جانب عرضه على منصة Watch it فى تمام الساعة 7:15 مساء.

مسلسل أولاد الراعي

أبطال مسلسل أولاد الراعي



ويشارك في بطولة مسلسل أولاد الراعي مجموعة كبيرة من الفنانين؛ أبرزهم: ماجد المصري، أمل بشوشة، وخالد الصاوي، وأحمد عيد، نوران ماجد، وإيهاب فهمي، ونرمين الفقي، إلى جانب شادي مقار، وتأليف ريمون مقار والعمل من إنتاج شركة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل أولاد الراعي

وتدور أحداث مسلسل أولاد الراعي في إطار اجتماعي تشويقي، حول أسرة مكوّنة من 3 أشقاء تمكنوا من بناء إمبراطورية قوية، إلا أن الخلافات والصراعات المحتدمة بينهم، إلى جانب تهديدات الأعداء من خارج العائلة، تقود إلى تصاعد الأحداث وتفاقم الأزمات.