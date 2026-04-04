موعد أذان العصر اليوم السبت 4 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات

موعد أذان العصر اليوم.. يحرص المسلمون في مختلف أنحاء الجمهورية على معرفة موعد أذان العصر اليوم، باعتباره من الصلوات المهمة التي تقع في منتصف اليوم، ويزداد البحث عنها يوميًا لضبط مواعيد العمل والعبادة وفق التوقيت الصحيح، خاصة مع اختلاف التوقيت بين محافظة وأخرى.

وفي هذا الإطار، كشفت الهيئة العامة للمساحة عن مواقيت الصلاة اليوم السبت 4 أبريل 2026 الموافق 16 شوال 1447 هجريًا، والتي تشمل موعد أذان العصر في القاهرة وعدد من المحافظات، مع مراعاة الفروق الزمنية الدقيقة بين المدن.



موعد أذان العصر اليوم في القاهرة



جاء موعد أذان العصر اليوم الجمعة في محافظة القاهرة في تمام الساعة 3:30 عصرًا، وهو التوقيت المعتمد رسميًا وفق الحسابات الفلكية الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة.

ويُعد هذا التوقيت مرجعًا أساسيًا لسكان القاهرة الكبرى، حيث يحرص الكثيرون على أداء الصلاة في وقتها سواء في المساجد أو أماكن العمل.



موعد أذان العصر اليوم في الإسكندرية



أما في محافظة الإسكندرية، فيختلف التوقيت قليلًا بسبب الموقع الجغرافي، حيث تقام صلاة العصر اليوم في تمام الساعة 3:36 عصرًا.

ويعكس هذا الفارق البسيط اختلاف خطوط الطول والعرض بين المحافظات، وهو ما يؤدي إلى تفاوت بسيط في مواعيد الصلاة اليومية.



أهمية معرفة موعد أذان العصر



تكتسب صلاة العصر أهمية كبيرة في حياة المسلمين، فهي من الصلوات التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنها تأتي في وقت انشغال الكثيرين بأعمالهم، ما يجعل الالتزام بها في وقتها أمرًا يحتاج إلى تنظيم وحرص.

كما أن معرفة موعد أذان العصر اليوم تساعد على:

تنظيم الوقت بين العمل والعبادة

الاستعداد للصلاة قبل دخول وقتها

اغتنام فضل الصلاة في وقتها

فروق التوقيت بين المحافظات

تختلف مواقيت الصلاة بشكل طفيف بين محافظات مصر، ويرجع ذلك إلى الموقع الجغرافي لكل مدينة، حيث تتقدم بعض المحافظات أو تتأخر بدقائق قليلة عن القاهرة.

لذلك، يُنصح دائمًا بمتابعة التوقيت المحلي الخاص بكل محافظة لضمان أداء الصلاة في وقتها الصحيح، خاصة للمسافرين أو المقيمين خارج القاهرة.



متابعة يومية لمواقيت الصلاة



يستمر اهتمام المواطنين بمتابعة مواقيت الصلاة اليوم في مصر بشكل يومي، خاصة مع تغيرها المستمر نتيجة حركة الشمس واختلاف الفصول، وهو ما يجعل الاطلاع على التحديثات اليومية أمرًا ضروريًا.

وتوفر العديد من المواقع الإخبارية والخدمية تحديثات مستمرة حول موعد أذان العصر وباقي الصلوات، لتسهيل الوصول إلى المعلومات الدقيقة في أي وقت.

بهذا، يكون موعد أذان العصر اليوم الجمعة 3 أبريل 2026 في القاهرة عند الساعة 3:30 عصرًا، وفي الإسكندرية عند 3:36 عصرًا، مع اختلافات طفيفة في باقي المحافظات، ما يستدعي متابعة التوقيت المحلي لكل منطقة لضبط مواعيد الصلاة بدقة.