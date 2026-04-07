«روساتوم» تسلّم أول شحنة وقود نووي لمحطة شودابو للطاقة النووية في الصين

«روساتوم» تسلم أول شحنة وقود نووي لمحطة شودابو النووية.. قامت شركة "تفيل" إدارة الوقود التابعة لشركة روساتوم الروسية والمسئولة عن بناء محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح، بتوريد الوقود النووي للتحميل الأولي لقلب مفاعل VVER-1200 في الوحدة الثالثة بمحطة شودابو للطاقة النووية (مقاطعة لياونينغ، الصين)، وقد تم تصنيع الوقود في مصنع نوفوسيبيرسك للمركزات الكيميائية، وهو أحد منشآت إدارة الوقود.

وجاءت هذه الشحنة في إطار عقد مبرم مع شركة "تفيل" لتوريد الوقود للوحدتين الثالثة والرابعة من محطة شودابو، الجاري إنشاؤهما وفق التصميم الروسي باستخدام مفاعلات VVER-1200 من الجيل الثالث المطور (III+).

وقال أوليج جريجوريف، النائب الأول لرئيس شركة "تفيل" للتجارة والأعمال الدولية: "تمثل محطة شودابو للطاقة النووية مرحلة جديدة في توسّع نطاق توريد الوقود النووي الروسي، فقد سبق أن تم توريد الوقود إلى مفاعلات VVER-1000 وVVER-1200 في محطة تيانوان، وكذلك إلى المفاعل الصيني التجريبي للنيوترونات السريعة، واليوم، نفتح فصلًا جديدًا في علاقاتنا المتنامية مع شركائنا في الصين، ونخطط لتصنيع وتسليم شحنات الوقود الأولية لمفاعلين إضافيين من نوع VVER-1200 في محطتي تيانوان وشودابو بحلول نهاية هذا العام."

علمًا أن شركة "تفيل" تشمل إدارة الوقود التابعة لروساتوم مرافق تصنيع الوقود النووي، وتحويل اليورانيوم وتخصيبه، وإنتاج أجهزة الطرد المركزي الغازية، بالإضافة إلى مؤسسات البحث والتصميم، وبصفتها المورد الوحيد للوقود لمحطات الطاقة النووية الروسية، تقوم الإدارة بتوريد الوقود لأكثر من 70 مفاعلًا للطاقة في 15 دولة، بالإضافة إلى مفاعلات بحثية في 9 دول، ومفاعلات النقل التابعة للأسطول النووي الروسي، ويعمل واحد من كل ستة مفاعلات طاقة في العالم باستخدام وقود من إنتاج شركة تفيل.

كما تُعد "تفيل" أكبر منتج لليورانيوم المخصب عالميًا، ورائدة في سوق النظائر المستقرة. وتعمل بنشاط على تطوير مجالات جديدة تشمل الصناعات الكيميائية، والتعدين، وتقنيات تخزين الطاقة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والمنتجات الرقمية، وادارة إيقاف تشغيل المنشآت النووية، وقد أنشأت روساتوم شركات تكامل صناعي في مجالي التصنيع الإضافي وأنظمة تخزين الطاقة. www.tvel.ru

وتُعد محطة شودابو للطاقة النووية مشروعًا ضخمًا للتعاون في مجال الطاقة النووية بين روسيا والصين، وتقع في مدينة هولوداو (مقاطعة لياونينغ)، وفي عام 2019، تم توقيع عدة عقود، من بينها العقد العام لإنشاء الوحدتين الثالثة والرابعة بالمحطة، كل منهما بمفاعل VVER-1200، إلى جانب عقد توريد الوقود النووي.

وبموجب هذه العقود، تتولى روسيا تصميم الجزيرة النووية للمحطة، وتوريد المعدات الرئيسية، والإشراف على أعمال التصميم والتركيب، بالإضافة إلى خدمات بدء التشغيل، ومن المقرر تشغيل الوحدتين خلال الفترة 2027–2028.

وبشكل عام، يجري حاليًا إنشاء أربعة مفاعلات جديدة من طراز VVER-1200 في الصين، تشمل الوحدتين السابعة والثامنة في محطة تيانوان (مقاطعة جيانغسو)، والوحدتين الثالثة والرابعة في محطة شودابو، وذلك في إطار برنامج تعاون حكومي واسع النطاق بين روسيا والصين في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

تواصل روسيا تطوير علاقاتها التجارية والاقتصادية الدولية، مع التركيز على التعاون مع الدول الشريكة، حيث يعزز الاقتصاد الوطني قدراته التصديرية في مجالات السلع والخدمات والمواد الخام، وتشارك روساتوم وشركاتها التابعة بفاعلية في هذه الجهود.

