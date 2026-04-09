قرارات جديدة من وزارة التربية والتعليم بشأن الواجب المدرسي وتقييمات ابتدائي 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مجموعة من التعليمات الجديدة المنظمة لأداء الواجبات المنزلية وتقييمات طلاب المرحلة الابتدائية، في خطوة تستهدف رفع كفاءة العملية التعليمية وتحسين مستوى الطلاب بشكل مبكر. وتأتي هذه القرارات ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة التعليم ومتابعة الأداء الدراسي داخل المدارس بشكل دقيق ومستمر.

قواعد جديدة لتصحيح الواجب المدرسي داخل المدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم أن المعلم ملزم بتصحيح الواجب المنزلي داخل الفصل الدراسي، وتحديدًا في الحصة التالية لتسليم الواجب، مع ضرورة رصد الدرجات بشكل واضح لكل طالب.

وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بهذه القواعد لضمان تحقيق العدالة بين الطلاب وتحفيزهم على الالتزام بأداء الواجبات المدرسية بانتظام، باعتبارها جزءًا أساسيًا من عملية التقييم المستمر.

التعامل مع غياب الطلاب في الواجبات المنزلية

أوضحت الوزارة آلية التعامل مع حالات غياب الطلاب، حيث شددت على أن الطالب الغائب يجب عليه تقديم الواجب في نفس الموعد المحدد مثل باقي زملائه، ولن يتم قبول التأخير.

وفي حال تقديم الواجب بعد الموعد بسبب الغياب، يتم تصحيحه من قبل المعلم دون احتساب درجة، مع كتابة ملاحظة واضحة في أعلى الصفحة تشير إلى أن الطالب كان غائبًا في هذا اليوم.

ويأتي هذا الإجراء لضبط منظومة التقييم ومنع التلاعب أو التهاون في تسليم الواجبات.

موعد التقييمات المبدئية للصفين الأول والثاني الابتدائي

كشفت المديريات التعليمية عن موعد بدء التقييمات المبدئية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي للفصل الدراسي الثاني لعام 2026، حيث تقرر انطلاقها يوم 20 أبريل، وفقًا للجدول الرسمي المعتمد.

وتُعد هذه التقييمات جزءًا مهمًا من خطة الوزارة لمتابعة مستوى الطلاب في المراحل الأولى من التعليم، والتي تعتبر الأساس في بناء مهارات التعلم لاحقًا.

أهداف التقييمات المبدئية وفق القرار الوزاري

تأتي هذه التقييمات تنفيذًا لـ القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2024، وتهدف إلى تحقيق عدة محاور رئيسية، من بينها:

قياس مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة

تنمية المهارات الأساسية في مختلف المواد الدراسية

تحديد مستوى كل طالب بشكل مبكر

تحسين جودة العملية التعليمية من خلال التدخل المبكر

وأكدت المديريات أن هذه التقييمات ليست مجرد اختبار، بل هي عملية مستمرة تهدف إلى تحسين مستوى الطلاب بشكل تدريجي.

مصير الطلاب غير المجتازين للتقييمات

شددت التعليمات على عدم تصعيد الطلاب الذين لم يجتازوا التقييمات المبدئية، حيث سيتم إلحاقهم ببرنامج علاجي تابع للوزارة.

ويستمر هذا البرنامج حتى يتمكن الطالب من تحسين مستواه وإتقان المهارات الأساسية المطلوبة، في إطار حرص الوزارة على عدم انتقال الطالب إلى مرحلة أعلى دون امتلاك الأساس العلمي اللازم.

نظام تنفيذ التقييمات داخل المدارس

حددت المديريات التعليمية آلية واضحة لإجراء التقييمات داخل المدارس، تشمل:

عقد التقييم خلال الفترة الثانية من اليوم الدراسي

تخصيص نصف فترة دراسية لكل مادة وفق الوزن النسبي

الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة

مراعاة اختلاف نظم الدراسة (فترة واحدة أو فترتين أو مدارس مسائية)

ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان تطبيق التقييمات بشكل موحد وعادل في جميع المدارس.

إعداد قواعد بيانات دقيقة لمتابعة الطلاب

أكدت المديريات ضرورة قيام المدارس بإعداد قاعدة بيانات دقيقة تشمل نتائج التقييمات المبدئية لكل طالب، على أن يتم تحديثها لاحقًا بنتائج التقييمات النهائية.

وتساعد هذه القواعد في متابعة تطور مستوى الطلاب بشكل مستمر، واتخاذ قرارات تعليمية مبنية على بيانات دقيقة، بما يعزز من كفاءة العملية التعليمية.

خلاصة القرار وتأثيره على العملية التعليمية

تعكس هذه القرارات توجه وزارة التربية والتعليم نحو نظام تعليمي أكثر انضباطًا ودقة، يعتمد على التقييم المستمر والمتابعة الدقيقة لمستوى الطلاب.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين مستوى التحصيل الدراسي، خاصة في المراحل الأولى، التي تُعد الأساس الحقيقي لبناء مستقبل تعليمي قوي.