وزارة الأوقاف تفتتح 30 مسجدًا جديدًا ومطورًا في 12 محافظة غدًا

تواصل وزارة الأوقاف جهودها المكثفة لإعمار بيوت الله في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث أعلنت عن افتتاح 30 مسجدًا جديدًا ومطورًا غدًا الجمعة 10 أبريل 2026، في إطار خطة شاملة تستهدف تطوير البنية الدينية وتوفير بيئة مناسبة للمصلين، سواء من خلال البناء الجديد أو الإحلال والتجديد أو أعمال الصيانة.

تفاصيل افتتاح 30 مسجدًا في 12 محافظة

كشفت وزارة الأوقاف أن المساجد التي سيتم افتتاحها تتنوع بين:

إنشاء وبناء 3 مساجد جديدة

إحلال وتجديد 14 مسجدًا

صيانة وتطوير 13 مسجدًا

ويأتي هذا التوسع في إطار خطة الدولة لتعزيز البنية التحتية الدينية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة داخل المساجد.

إجمالي إنجازات وزارة الأوقاف منذ 2025

أوضحت الوزارة أن إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ 1 يوليو 2025 حتى الآن بلغ 976 مسجدًا، من بينها:

760 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد

216 مسجدًا صيانة وتطوير

كما أكدت أن إجمالي ما تم إنجازه منذ يوليو 2014 وصل إلى 14,465 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 27 مليارًا و142 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم الاستثمارات الضخمة في تطوير بيوت الله.

توزيع المساجد على المحافظات

شهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها انتشارًا جغرافيًا واسعًا في 12 محافظة، وجاءت أبرزها كالتالي:

محافظة البحيرة

تم إحلال وتجديد عدد من المساجد، منها مسجد سعد قاسم بالكوم الأخضر، ومسجد الخلفاوي بإبياء الحمراء، بالإضافة إلى مسجد الشاويش بكفر الدوار، ومسجد نور الإسلام بأبو حمص.

محافظة أسيوط

شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الهادي بالقوصية، ومسجد رياض الصالحين، إلى جانب إنشاء مسجد “بالوالدين إحسانًا” بمركز ديروط.

محافظة الشرقية

تم إنشاء مجمع الإمام الحسين، ومسجد عباد الرحمن، بالإضافة إلى صيانة مسجد السلام بأبو كبير.

محافظات الصعيد

في سوهاج وقنا، تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد وصيانة لعدد من المساجد، مثل مسجد الشيخ جمعة، ومسجد الصابرين، ومسجد التوبة، ضمن خطة تطوير شاملة.

محافظات الدلتا

في المنوفية وكفر الشيخ، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مساجد وصيانة أخرى، مثل مسجد النور ومسجد أبو الحجاج.

محافظات أخرى

امتدت أعمال التطوير إلى الفيوم والمنيا وبني سويف والجيزة وأسوان، حيث تم تنفيذ أعمال متنوعة بين الإحلال والتجديد والصيانة.

جهود مستمرة لتطوير بيوت الله في مصر

أكدت وزارة الأوقاف أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لا تقتصر فقط على تطوير المباني، بل تشمل أيضًا الاهتمام بالجوانب الدعوية والفكرية، بما يحقق رسالة المسجد في نشر الوعي الديني الوسطي.

كما شددت على أن تطوير المساجد يهدف إلى توفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين، تواكب التطور العمراني وتلبي احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.

رؤية وزارة الأوقاف في المرحلة المقبلة

تسعى وزارة الأوقاف إلى الاستمرار في خطة الإعمار والتطوير، مع التركيز على رفع كفاءة المساجد القديمة، وإنشاء مساجد جديدة في المناطق الأكثر احتياجًا، بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات الدينية.

وتؤكد هذه الخطوات أن الدولة المصرية تضع ملف تطوير المساجد ضمن أولوياتها، سواء من حيث البنية التحتية أو الرسالة الدينية، في إطار بناء مجتمع متوازن فكريًا ودينيًا.



