أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 18 أبريل 2026.. وسعر عيار 21

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 18 أبريل 2026 حالة من التذبذب خلال بداية التعاملات الصباحية، وسط ترقب واسع من المستثمرين والمواطنين لأي تطورات عالمية قد تؤثر على حركة المعدن النفيس. ويأتي ذلك في ظل تحركات محدودة لسعر الأوقية عالميًا، والتي تلعب الدور الرئيسي في تحديد اتجاهات السوق المحلية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 7045 جنيهًا للشراء و6965 جنيهًا للبيع، متراجعًا بشكل طفيف مقارنة بمستويات الأيام الماضية، في إشارة إلى حالة من الحذر التي تسيطر على السوق.

أسعار الذهب اليوم في مصر بجميع الأعيرة

استقرت أسعار الذهب نسبيًا مع بداية التعاملات، وجاءت الأسعار بدون احتساب المصنعية والدمغة والضرائب كالتالي:

عيار 24: 8051 جنيهًا للشراء و7995 جنيهًا للبيع

8051 جنيهًا للشراء و7995 جنيهًا للبيع عيار 22: 7380 جنيهًا للشراء و7327 جنيهًا للبيع

7380 جنيهًا للشراء و7327 جنيهًا للبيع عيار 21: 7045 جنيهًا للشراء و6965 جنيهًا للبيع

7045 جنيهًا للشراء و6965 جنيهًا للبيع عيار 18: 6039 جنيهًا للشراء و5993 جنيهًا للبيع

6039 جنيهًا للشراء و5993 جنيهًا للبيع عيار 14: 4697 جنيهًا للشراء و4657 جنيهًا للبيع

سعر الجنيه الذهب والأوقية عالميًا

بلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية نحو 56360 جنيهًا للشراء و55960 جنيهًا للبيع، بينما سجلت أونصة الذهب عالميًا حوالي 4847 دولارًا للشراء و4846.5 دولارًا للبيع، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب بالمصنعية في مصر

تختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، وفقًا لنوع المشغولات الذهبية والتصميم ومكان البيع، حيث تتراوح قيمة المصنعية عادة بين 5% و10% من سعر الجرام، وهو ما يجعل السعر النهائي للمستهلك أعلى من الأسعار المعلنة.

أسباب تذبذب أسعار الذهب في مصر

يرتبط تذبذب أسعار الذهب بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

قرارات أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، خاصة الولايات المتحدة

تحركات سعر الدولار عالميًا، والتي تربطه علاقة عكسية مع الذهب

التوترات الجيوسياسية والأحداث الاقتصادية العالمية

حجم العرض والطلب داخل السوق المحلية

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

يتوقع خبراء سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن السياسات النقدية العالمية، خاصة مع ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. ويظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي.

في المجمل، تعكس أسعار الذهب اليوم في مصر حالة من الترقب والحذر، حيث يتابع السوق المحلي عن كثب التحركات العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار المعدن الأصفر، سواء بالنسبة للمستثمرين أو المقبلين على الشراء.