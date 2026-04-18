موعد صرف معاشات مايو 2026 في مصر.. التفاصيل الكاملة وخطوات الاستعلام بسهولة

يشهد موعد صرف معاشات مايو 2026 في مصر اهتمامًا واسعًا من ملايين المواطنين، خاصة مع اقتراب بداية الشهر الجديد، حيث يترقب أكثر من 11 مليون مستفيد صرف مستحقاتهم، إلى جانب البحث عن طرق الاستعلام وقيمة الشرائح المختلفة للمعاشات.

موعد صرف معاشات مايو 2026 رسميًا

من المقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر مايو 2026 اعتبارًا من يوم 1 مايو 2026، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعتاد الذي تعتمده الدولة لصرف المعاشات بشكل شهري. ويستفيد من هذه المنظومة نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين على مستوى الجمهورية.

أماكن صرف المعاشات في مصر

حرصت الدولة على توفير عدة وسائل لصرف المعاشات لتقليل التكدس وتسهيل الحصول على المستحقات، وتشمل:

مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات

فروع البنوك الحكومية والتجارية

ماكينات الصراف الآلي (ATM)

منافذ شركة «فوري»

المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة

وتمنح هذه الوسائل مرونة كبيرة لأصحاب المعاشات في اختيار الطريقة الأنسب لهم.

خطوات الاستعلام عن معاشات مايو 2026

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن بياناتهم بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اختيار «صاحب معاش» الضغط على «الخدمات التأمينية» اختيار «الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش» إدخال الرقم القومي في المكان المخصص الضغط على «استعلام» لعرض التفاصيل كاملة

قيمة شرائح معاشات مايو 2026

تختلف قيمة المعاشات وفقًا للشرائح المحددة، وجاءت على النحو التالي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا

أهمية المعاشات للمواطنين في مصر

تمثل المعاشات مصدر دخل أساسي لشريحة كبيرة من المواطنين، خاصة كبار السن، ما يجعل انتظام صرفها في المواعيد المحددة أمرًا حيويًا لتلبية الاحتياجات المعيشية اليومية.

نصائح مهمة لأصحاب المعاشات

ينصح بتجنب الزحام خلال الأيام الأولى من الصرف، واستخدام ماكينات الصراف الآلي أو المحافظ الإلكترونية لتسهيل عملية الحصول على المستحقات، بالإضافة إلى متابعة البيانات الرسمية لضمان دقة المعلومات.

في النهاية، يظل موعد صرف معاشات مايو 2026 من أبرز الموضوعات التي تشغل اهتمام المواطنين في مصر، مع استمرار الدولة في تطوير منظومة الصرف وتقديم خدمات إلكترونية تسهّل الوصول إلى المستحقات بسرعة وأمان.