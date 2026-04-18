سكن لكل المصريين 9.. الإسكان تكشف استعدادات طرح 50 ألف وحدة جديدة

ترقب واسع لموعد الطرح الجديد

يترقب آلاف المواطنين في مصر إعلان وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح المرحلة الجديدة من مشروع «سكن لكل المصريين 9» خلال عام 2026، والتي تستهدف توفير نحو 50 ألف وحدة سكنية جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى توفير سكن ملائم بأسعار مدعومة وأنظمة سداد ميسرة.

ويأتي هذا الترقب في ظل انتشار العديد من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول فتح باب الحجز رسميًا، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى توضيح الحقائق للرأي العام.

مي عبد الحميد: لم يتم تحديد موعد الطرح حتى الآن

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن ما يتم تداوله بشأن فتح باب الحجز غير دقيق، موضحة أن الصندوق لم يحدد بعد الموعد النهائي لطرح إعلان «سكن لكل المصريين 9».

وأشارت إلى أن الصندوق يعمل وفق خطة سنوية ثابتة تقوم على طرح إعلان واحد كل عام، بما يضمن استمرارية إتاحة الفرص أمام المواطنين للحصول على وحدات سكنية مناسبة ضمن المبادرة الرئاسية.

وأضافت أن الإعلان الجديد سيشهد طرح وحدات سكنية جديدة بالفعل خلال 2026، لكن جميع التفاصيل المتعلقة بالتوقيت النهائي والشروط وأسعار الوحدات ما زالت قيد الدراسة.

دراسات دقيقة لتحديد الأسعار والشروط

أوضحت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي أن عملية تحديد موعد الطرح لا تتم بشكل عشوائي، وإنما تعتمد على دراسات فنية ومالية دقيقة تشمل تكلفة التنفيذ الحالية، وأسعار مواد البناء، بالإضافة إلى تحديد حجم الدعم النقدي الموجه للمستفيدين.

وأكدت أن هذه الدراسات تهدف إلى تحقيق التوازن بين توفير وحدة سكنية بسعر مناسب للمواطن، وضمان استدامة تنفيذ المشروعات الإسكانية للدولة.

خطوات التقديم الإلكتروني عند فتح الحجز

وفيما يخص آلية التقديم، أوضحت الجهات المختصة أنه فور الإعلان الرسمي عن فتح باب الحجز، سيتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، وذلك من خلال إنشاء حساب شخصي، ثم إدخال البيانات بدقة، ورفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF.

وتشدد الوزارة على أهمية الالتزام بالخطوات الرسمية لضمان قبول الطلبات واستكمال الإجراءات بشكل صحيح.

الأوراق المطلوبة للتقديم

حددت وزارة الإسكان عدداً من المستندات الأساسية التي يجب تجهيزها عند التقديم، وتشمل:

صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوج أو الزوجة

مستند يوضح صافي الدخل الشهري أو السنوي

إثبات أي مصادر دخل إضافية إن وجدت

مستندات لأصحاب المهن الحرة (سجل تجاري أو بطاقة ضريبية)

بيان معاش للأرامل وأصحاب المعاشات

وثائق الحالة الاجتماعية مثل الزواج أو الطلاق أو الوفاة

شهادات ميلاد الأبناء

إيصال مرافق حديث لمحل السكن

مستندات الإعاقة للفئات المستحقة لنسبة 5% من الوحدات

تحذير رسمي من الشائعات

ناشد صندوق الإسكان الاجتماعي المواطنين بضرورة الاعتماد فقط على القنوات الرسمية التابعة لوزارة الإسكان والصندوق، لتجنب الوقوع في فخ المعلومات غير الدقيقة أو الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن جميع التفاصيل الخاصة بالطرح سيتم الإعلان عنها رسميًا فور الانتهاء من الدراسات.