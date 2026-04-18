شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. مقدم منخفض وتسهيلات سداد تجذب المواطنين

في وقت تتصاعد فيه أسعار العقارات بوتيرة متسارعة، وتزداد الضغوط على الأسر الباحثة عن سكن مناسب، تعود مشروعات الإسكان الاجتماعي لتتصدر المشهد كفرصة ذهبية لا تُعوض.

ومع اقتراب طرح جديد لعام 2026، تتجه أنظار آلاف المواطنين نحو تفاصيل الحجز، أملاً في اقتناص وحدة سكنية بمقدم بسيط ونظام تقسيط مريح يلائم مختلف الدخول.





يشهد ملف الإسكان الاجتماعي في مصر حالة من النشاط الملحوظ، بالتزامن مع إعلان الجهات المختصة عن قرب طرح مرحلة جديدة من الوحدات السكنية خلال عام 2026، تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من السكن المدعوم.



ويأتي هذا الطرح في ظل توجه حكومي واضح لتقليل الفجوة بين مستويات الدخل وارتفاع أسعار العقارات، من خلال توفير وحدات بأسعار مناسبة وأنظمة سداد مرنة، بما يعزز فرص التملك لشريحة كبيرة من المواطنين.



ومن المنتظر أن يتم فتح باب التقديم بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، حيث يُتاح للمواطنين تحميل كراسة الشروط، واستيفاء استمارة الحجز، ثم سداد مقدم جدية الحجز، تمهيدًا لبدء عملية فرز الطلبات وتحديد المستحقين وفقًا للضوابط المحددة.



وتشمل شروط التقديم عددًا من المعايير الأساسية، أبرزها أن يكون المتقدم من سكان نفس المحافظة أو العاملين بها، مع الالتزام باستخدام الوحدة للسكن الدائم فقط، وعدم الاستفادة مسبقًا من أي مبادرات دعم سكني حكومية.



وفيما يتعلق بالضوابط المالية، تم تحديد حدود قصوى للدخل لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، حيث لا يجب أن يتجاوز دخل الفرد الأعزب 12 ألف جنيه شهريًا، بينما يصل الحد الأقصى لدخل الأسرة إلى 15 ألف جنيه، مع ضرورة تقديم مستندات رسمية تثبت مصادر الدخل، سواء من جهة العمل أو من خلال محاسب قانوني لأصحاب المهن الحرة.



أما من حيث التكلفة، فتقدم الدولة تسهيلات كبيرة في السداد، حيث يبدأ مقدم الحجز من نحو 25 ألف جنيه وقد يصل إلى 50 ألف جنيه حسب طبيعة الوحدة، فيما تبدأ الأقساط الشهرية من حوالي 750 جنيهًا، وهو ما يمثل خيارًا مناسبًا لشريحة واسعة من المواطنين الباحثين عن الاستقرار السكني دون أعباء مالية ضخمة.



ومن المتوقع أن يتضمن الطرح الجديد وحدات جاهزة للتسليم الفوري في عدد من المحافظات، خاصة في محافظات الصعيد وبعض المدن الجديدة، في خطوة تعكس استراتيجية الدولة لتخفيف الضغط عن المدن الكبرى وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة.

