في إطار توجيهات الدولة المصرية بدعم التعاون العلمي الدولي، استقبلت هيئة الطاقة الذرية، اليوم الاثنين، وفدًا ألمانيًا رفيع المستوى من السفارة الألمانية بالقاهرة وعدد من ممثلي المؤسسات الأكاديمية والبحثية الألمانية، وذلك بمقر الهيئة في إنشاص، تحت رعاية الدكتور عمرو الحاج، رئيس الهيئة، و الدكتور نادر عبد الحليم، نائب رئيس الهيئة للمشروعات البحثية.

هيئة الطاقة الذرية تستقبل وفدًا ألمانيًا رفيع المستوى لتعزيز التعاون العلمي المشترك

وترأست الوفد هنا برانت، المستشارة العلمية ورئيسة المراسم بالسفارة الألمانية بالقاهرة، ورافقتها مها ويصا، مساعدة رئيس القسم العلمي والثقافي بالسفارة الألمانية بالقاهرة، إلى جانب وفدٍ مرافق ضم هدى المحجوب، مديرة مكتب جامعة برلين الحرة بالقاهرة، و إيرينا الخرزاتي، مديرة مكتب جامعة ماربورج بالقاهرة، كما شاركت مرام محمود، منسقة التعليم العالي وتسويق البحوث بالمكتب الإقليمي للهيئة الألمانية للتبادل العلمي بالقاهرة.

وتضمنت الزيارة جولة ميدانية داخل منشآت الهيئة، تم خلالها استعراض أبرز الأنشطة البحثية والتطبيقات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عقد اجتماع موسع لمناقشة سبل تعزيز التعاون العلمي بين الجانبين المصري والألماني، خاصة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم وتفعيل أوجه التعاون العلمي المشترك مع عدد من الجهات والمؤسسات البحثية الألمانية، بما يسهم في تعزيز الشراكات البحثية وتوسيع فرص التمويل من خلال البرامج التي يقدمها الجانب الألماني، فضلًا عن دعم تبادل الخبرات وبناء القدرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ويعكس استقبال هذا الوفد رفيع المستوى حرص هيئة الطاقة الذرية على توطيد علاقاتها الدولية والانفتاح على التجارب العالمية المتميزة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة الذرية.