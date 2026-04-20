هبوط جديد في سعر الذهب اليوم..تراجع عيار 21 وبيانات محدثة لجميع الأعيرة

سعر الذهب اليوم في مصر نهاية تعاملات الأحد

شهد سعر الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 19 أبريل 2026، حيث انخفضت الأسعار بقيمة تتراوح بين 20 إلى 25 جنيهًا للجرام الواحد، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر.

ويأتي هذا التراجع في إطار التقلبات اليومية التي يشهدها سوق الذهب، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار البيع والشراء داخل السوق المصري.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً في السوق، المستويات التالية:

سعر البيع: 8025 جنيهًا للجرام

سعر الشراء: 7975 جنيهًا للجرام

ويُعد هذا العيار الأقل تداولًا بين المواطنين، لكنه الأكثر استخدامًا في الاستثمار والسبائك.

سعر الذهب عيار 21 الآن

يُعتبر عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، وقد شهد تراجعًا ملحوظًا اليوم، حيث سجل:

سعر البيع: 7020 جنيهًا للجرام

سعر الشراء: 6980 جنيهًا للجرام

ويُعد هذا العيار المفضل لدى شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة في المشغولات الذهبية.

سعر الذهب عيار 18 في الأسواق

جاءت أسعار عيار 18، الذي يفضله البعض بسبب انخفاض تكلفته مقارنة بالأعيرة الأعلى، على النحو التالي:

سعر البيع: 6015 جنيهًا للجرام

سعر الشراء: 5985 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 14

سجل عيار 14، الأقل سعرًا بين الأعيرة المتداولة:

سعر البيع: 4680 جنيهًا للجرام

سعر الشراء: 4655 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المصري:

سعر البيع: 56,160 جنيهًا

سعر الشراء: 55,840 جنيهًا

ويُستخدم الجنيه الذهب بشكل واسع في الادخار والاستثمار.

سعر أوقية الذهب في مصر

سجلت أوقية الذهب في السوق المحلي:

سعر البيع: 249,540 جنيهًا

سعر الشراء: 248,115 جنيهًا

بينما بلغ سعر الأونصة عالميًا نحو 4883 دولارًا، وفقًا لآخر التحديثات في البورصات العالمية.

سعر الدولار وتأثيره على الذهب

سجل سعر الدولار في سوق الصاغة نحو 51.77 جنيه للبيع و51.76 جنيه للشراء، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تسعير الذهب في مصر، نظرًا لارتباطه بالسعر العالمي.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

أسعار الفائدة العالمية التي تحددها البنوك المركزية

أسعار النفط العالمية وتأثيرها على الأسواق

العرض والطلب في سوق الذهب

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

وتؤدي هذه العوامل إلى تحركات مستمرة في الأسعار، ما يجعل الذهب من أكثر السلع تقلبًا.

هل يستمر انخفاض الذهب في مصر؟

يرى خبراء أن تحركات الذهب خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بالتغيرات العالمية، خاصة أسعار الفائدة والتوترات الاقتصادية.

وقد يشهد السوق مزيدًا من التذبذب، ما بين ارتفاع وانخفاض، وفقًا لحجم الطلب المحلي والتغيرات في سعر الدولار.

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الأحد بقيمة تصل إلى 25 جنيهًا للجرام، مع انخفاض ملحوظ في عيار 21، وسط تقلبات مستمرة في الأسواق المحلية والعالمية، وتأثير مباشر لتحركات الدولار وأسعار الفائدة.