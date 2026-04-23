تحذيرات من تحويلات مالية خلال التوقيت الصيفي في مصر.. البنوك تنبه العملاء

بدء تطبيق التوقيت الصيفي وتأثيره على المعاملات البنكية

بدأت مصر تطبيق التوقيت الصيفي مع تقديم الساعة 60 دقيقة عند منتصف ليل الخميس، على أن يستمر العمل به حتى نهاية أكتوبر المقبل، وهو ما دفع البنوك إلى إصدار تنبيهات عاجلة لعملائها بشأن تأثير التغيير على الخدمات الإلكترونية والتحويلات المالية.

تحذيرات من توقفات مؤقتة في الخدمات الإلكترونية

أشارت بنوك عاملة في السوق المصرية، من بينها البنك التجاري الدولي (CIB)، إلى احتمال حدوث تأثر مؤقت في بعض الخدمات البنكية الإلكترونية، خاصة التحويلات عبر الإنترنت، خلال فترة التحول بين التوقيتين الشتوي والصيفي.

وأكد البنك أن الأنظمة ستبدأ التحديث من مساء الخميس 23 أبريل، وقد يستمر التأثير بشكل محدود حتى صباح الجمعة 24 أبريل، مع ضرورة التأكد من ضبط الأجهزة على التوقيت الجديد.

تنبيه بشأن أكواد التحقق والتحويلات المالية

حذرت البنوك العملاء من أي مشكلات محتملة تتعلق بأكواد التحقق (OTP) أو تأخر وصولها خلال فترة التغيير، موضحة أن ذلك قد يحدث نتيجة تحديثات الأنظمة الداخلية لمزامنة الوقت الجديد.

خبراء التكنولوجيا: تجنب التحويلات في ساعات الذروة

نصح خبراء التكنولوجيا المالية بضرورة تجنب إجراء أي تحويلات مالية أو معاملات حساسة خلال الفترة ما بين منتصف الليل وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وهي الفترة التي تشهد عادة تحديثات على أنظمة البنوك.

وأشاروا إلى أن هذه الفترة قد تشهد بعض الأعطال المؤقتة أو التأخير في تنفيذ العمليات بسبب اختلاف التوقيت بين الأنظمة.

أسباب محتملة للأعطال الفنية

أوضح مختصون أن أي خلل قد يحدث خلال هذه الفترة يكون غالبًا مرتبطًا بتحديثات الأنظمة أو اختلاف التوقيت بين الخوادم، ما قد يؤدي إلى تكرار أو تأخير تسجيل بعض العمليات المالية.

وأكدوا أن مثل هذه المشكلات نادرة لكنها محتملة خلال فترة الانتقال للتوقيت الصيفي.

شدد الخبراء على أهمية الانتظار لساعات ما بعد تطبيق التوقيت الجديد قبل إجراء التحويلات المالية المهمة، لتفادي أي أخطاء أو تأخير في تنفيذ العمليات البنكية.