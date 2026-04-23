مدبولي من قلب السخنة يعلن افتتاح 9 مصانع واستثمارات ضخمة تدعم الصناعةوالنمو

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم القطاع الصناعي وتعزيز جاذبية الاستثمار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمره الصحفي الأسبوعي داخل أحد مصانع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقب افتتاح عدد من المشروعات الصناعية الجديدة، مؤكداً أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في مختلف القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار.





عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم، داخل أحد المصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقب جولة موسعة شهدت افتتاح 9 مصانع جديدة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، في إطار خطة الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة حجم الاستثمارات.



وخلال المؤتمر، أوضح رئيس الوزراء أن افتتاح هذه المشروعات رفع عدد المصانع العاملة داخل المنطقة الاقتصادية إلى 204 مصانع، بالإضافة إلى 173 مصنعاً تحت الإنشاء، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات في المصانع التي تم افتتاحها وبدأت التشغيل يتجاوز 6.5 مليار دولار، وأسهمت في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب المصري.



وأكد مدبولي أن مصر تشهد نمواً اقتصادياً غير مسبوق خلال العامين الحالي والسابق، مدعوماً بتوسع واضح في القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والتصدير والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت مركز جذب عالمي، حيث تستقبل مستثمرين من أكثر من 28 دولة، بما يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، رغم التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.

وفي سياق متصل، أشاد مدبولي بالدور المتنامي للقطاع الخاص والتكنولوجيا في دعم الاقتصاد، مشيراً إلى مركز شركة “فاليو” الفرنسية في مصر، والذي أصبح أكبر مركز عالمي للشركة في تطوير البرمجيات وأنظمة السيارات، ويعمل به نحو 3000 مهندس مصري.



وأكد رئيس الوزراء أن هذا النجاح يعكس قدرة الكفاءات المصرية على المنافسة عالمياً، مشدداً على أن الدولة تدعم هذا القطاع بقوة من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وحوافز متنوعة.

كما نفى مدبولي التركيز على قطاع العقارات فقط، موضحاً أن الدولة تعمل بشكل متوازن على جميع القطاعات، لافتاً إلى أن 80% من المصانع التي تم افتتاحها تخدم بشكل مباشر قطاع التطوير العقاري، الذي يعد أحد المحركات الأساسية للنشاط الصناعي.



وأضاف أن الحكومة تواصل دعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والتصدير، باعتبارها ركائز أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أن الدولة تتابع باستمرار مؤشرات الأداء الاقتصادي لمواجهة أي تباطؤ في بعض القطاعات.



وفي ختام تصريحاته، أكد رئيس الوزراء أن ما تحقق من توسع صناعي واستثماري يعكس نجاح رؤية الدولة في بناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات العالمية.

