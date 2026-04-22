وزيرة التنمية المحلية والبيئة: مصر تمضي بخطى ثابتة لمواجهة آثار تغير المناخ

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن مشاركة مصر العالم الاحتفال بيوم الأرض 2026، والذى يتم الاحتفال به يوم 22 أبريل من كل عام، ويحتفل به العالم هذا العام تحت شعار "قوتنا، كوكبنا"، ويركز على زيادة الوعي بالعمل المناخي الفردي والجماعي، وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة خلال التقرير التالي.

تأكيد على تعزيز الوعي البيئي والعمل المناخي

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مشاركة مصر المجتمع الدولي الاحتفال بيوم الأرض 2026 تعكس تحولًا متناميًا في الوعي البيئي، وسط دعوات متزايدة لاتخاذ خطوات عملية لمواجهة التحديات المناخية، حيث تعمل وزارة التنمية المحلية على تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل الفنية بالمدارس والجامعات، وذلك بهدف رفع الوعي البيئي وتعزيز الجهود العالمية لحماية كوكب الأرض من التدهور البيئي وتغير المناخ.

يوم الأرض

توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، مضيفة أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود جميع فئات المجتمع، من مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومواطنين، لضمان استدامة الموارد للأجيال المقبلة، لافتة إلى أن رفع الوعي البيئي وتحويله إلى سلوك عملي يمثل حجر الأساس في مواجهة التحديات المناخية.

استراتيجية شاملة لمواجهة التغيرات المناخية

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى أنه فيما يتعلق بجهود مواجهة التغيرات المناخية، فإن الدولة تنفذ استراتيجية شاملة للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، ترتكز على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز نظم إدارة المخلفات، موضحة أن مصر قطعت شوطًا مهمًا في دمج البعد البيئي داخل خطط التنمية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام منخفض الانبعاثات.

يوم الأرض حدث عالمي لحماية البيئة

وجدير بالذكر أن "يوم الأرض"، الذي أشار إليه التقرير نقلاً عن وزيرة التنمية المحلية والبيئة، هو حدث سنوي يحتفل به في جميع أنحاء العالم في 22 أبريل لإظهار الدعم لحماية البيئة، وتم الاحتفال به لأول مرة في عام 1970.

