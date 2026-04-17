وزيرة التنمية المحلية: تحرك فوري لحل شكاوي المواطنين في 8 محافظات

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من المركز الإعلامي بالوزارة بشأن جهود متابعة وحل شكاوى المواطنين المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحسين مستوى الخدمات المحلية والبيئية وسرعة الاستجابة للمشكلات الميدانية، وينشر "الموجز" التفاصيل كاملة خلال التقرير التالي.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف شكاوى المواطنين، حيث يتم التعامل معها بشكل فوري من خلال منظومة متكاملة للرصد والمتابعة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المعنية بالوزارات المختصة، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل مع المشكلات على أرض الواقع.

وزيرة التنمية المحلية: المركز الإعلامي يقوم بدور محوري في رصد شكاوى المواطنين

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المركز الإعلامي يقوم بدور محوري في رصد الشكاوى المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي وكافة المواقع الإلكترونية والتفاعل معها بشكل يومي، باعتبارها أداة فعالة لنقل الواقع الميداني وتحسين كفاءة منظومة العمل المحلي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وزيرة التنمية المحلية: الاستجابة لشكاوى المواطنين في 8 محافظات

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم التعامل مع عدد من شكاوى المواطنين في 8 محافظات شملت الغربية، سوهاج، المنوفية، القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، والدقهلية، وتنوعت الشكاوى بين تراكم القمامة والمخلفات والإشغالات والتعديات على الأراضي الزراعية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أنه تم التنسيق الفوري مع الجهات المعنية بكل محافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يعكس حرص الوزارة على سرعة الاستجابة وتحقيق حلول فعالة على أرض الواقع.

وزيرة التنمية المحلية: تدخلات عاجلة بمحافظة الغربية

وأوضح التقرير الذي استعرضته وزيرة التنمية المحلية أنه تم التعامل مع عدد من الشكاوى بمحافظة الغربية، حيث شملت شكوى أهالي قرية مشال التابعة لمركز بسيون من وجود مقلب قمامة يضم أكثر من 55 ألف طن، مما تسبب في أضرار صحية وبيئية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم البدء في رفع التراكمات التاريخية ونقلها إلى المدافن الصحية، بالتنسيق مع محافظ الغربية والأجهزة التنفيذية، إلى جانب التعامل مع شكوى تراكم مياه الأمطار بقرية ميت هاشم بمركز سمنود، حيث تم شفط المياه ورفع كفاءة الموقع.

وزيرة التنمية المحلية: إزالة تعديات وتحسين بيئة في سوهاج والمنوفية

ولفت التقرير الذي تابعته وزيرة التنمية المحلية إلى تنفيذ إزالة جزئية لتعدٍ على أرض زراعية بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، مع اتخاذ الإجراءات القانونية واستكمال الإزالة للحفاظ على الرقعة الزراعية.

كما أوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تطهير بحر سيف بقرية الكمايشة بمركز تلا بمحافظة المنوفية، وإزالة أسباب شكوى تراكم المخلفات، بما يسهم في تحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة.

وزيرة التنمية المحلية: حملات نظافة وإزالة إشغالات بالقاهرة

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى التعامل مع عدد من الشكاوى بمحافظة القاهرة، حيث تم إزالة إشغالات بحي مصر القديمة، وغلق منشآت مخالفة تعمل دون التزام بمواعيد الغلق، لما تسببه من إزعاج وتلوث بيئي.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تنفيذ حملات مكبرة بحي مصر الجديدة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط حديقة الميريلاند، إلى جانب أعمال نظافة ورفع مخلفات في حي شرق مدينة نصر بعد رصد شكاوى المواطنين.

وزيرة التنمية المحلية: تدخلات خدمية في الدقهلية والقليوبية

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أنه تم التعامل مع شكوى طفح صرف صحي بقرية ميت محسن بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حيث تم الدفع بالمعدات لشفط المياه وإزالة أسباب الشكوى، مع إدراج القرية ضمن خطط التطوير.

كما أوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم التعامل مع شكوى بقرية مرصفا بمحافظة القليوبية، شملت تهذيب الأشجار وتركيب كشاف إنارة، بما ساهم في تحسين الإضاءة ورفع كفاءة الطرق.

وزيرة التنمية المحلية: استجابة فورية لشكاوى الجيزة عبر الرصد الإعلامي

وفي السياق ذاته، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المركز الإعلامي رصد شكوى منشورة حول الإشغالات بشارع أبو زيد بدر بحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وعلى الفور تم التنسيق مع المحافظة وتنفيذ حملة إشغالات لإعادة الانضباط ورفع التعديات.

وزيرة التنمية المحلية: متابعة يومية ورصد مستمر للشكاوى

واختتمت وزيرة التنمية المحلية بالإشادة بجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وسرعة الاستجابة من السادة المحافظين، مؤكدة استمرار المركز الإعلامي في متابعة الشكاوى ورصد ما ينشر عبر مواقع التواصل والصحف الإلكترونية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية سرعة التعامل مع الشكاوى والحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار المشكلات، بما يحقق رضا المواطنين ويحسن جودة الحياة في مختلف المحافظات.

