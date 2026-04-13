وزيرة التنمية المحلية تتابع انتظام الخدمات وسلامة المواطنين خلال احتفالات شم النسيم

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول متابعة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، فيما يخص الحالة العامة بالمحافظات واحتفالات المصريين بعيد شم النسيم.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الهدف هو ضمان انتظام الخدمات وسلامة المواطنين خلال الاحتفالات، وينشر "الموجز" التفاصيل كاملة خلال التقرير التالي.

وزيرة التنمية المحلية تتابع احتفالات المصريين بعيد شم النسيم

وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، إلى متابعة لحظية من الوزارة عبر مركز السيطرة الوطني لكافة الفعاليات بالمحافظات. وأوضح التقرير أن الحالة العامة مستقرة حتى الآن، مع انتظام تقديم الخدمات وعدم رصد أي معوقات تؤثر على سير الاحتفالات.

احتفالات المصريين بعيد شم النسيم

رفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف العمليات

وأكد التقرير استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات التنفيذية والخدمية، وتفعيل مراكز الشبكة الوطنية بالمحافظات.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن غرف العمليات بالمحافظات مرتبطة على مدار الساعة بمركز السيطرة الرئيسي بالوزارة، مع تقديم تقارير دورية كل ساعتين لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ.

الحملات التموينية والإشراف على الأسواق

وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الإجراءات الميدانية تشمل تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال لضمان صلاحية المنتجات وضبط المخالفات. كما يشرف القطاع على المخابز لضمان توافر الخبز المدعم واستمرار توفير السلع الأساسية والمواد البترولية.

تواجد مروري مكثف لضمان السيولة

وأشرفت وزيرة التنمية المحلية على تكثيف التواجد المروري بمحيط الحدائق والمتنزهات العامة والمناطق الحيوية، مع متابعة انتظام العمل بمواقف السيارات، والتأكد من الالتزام بالتعريفة المحددة ومنع أي استغلال للمواطنين، وذلك لتحقيق السيولة المرورية.

استعداد قطاع الصحة والمستشفيات

وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن قطاع الصحة رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومرفق الإسعاف، مع التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وإزالة الإشغالات بمحيط المنشآت الصحية لضمان خدمة طبية آمنة خلال الاحتفالات.

أعمال النظافة والمتنزهات العامة

وتابعت وزيرة التنمية المحلية بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات، والتأكد من جاهزية الحدائق والمتنزهات العامة، ومتابعة اشتراطات السلامة داخل أماكن الترفيه، بما يضمن تجربة احتفالية آمنة للمواطنين.

الاستعداد بالمحافظات الساحلية والشواطئ

ووجهت وزيرة التنمية المحلية وجهت بزيادة فرق الإنقاذ بالشواطئ، مع استمرار المرور على المراسي والعائمات للتأكد من التراخيص والسلامة الإنشائية، لضمان سلامة المواطنين خلال التواجد على الشواطئ.

رصد المخالفات وحماية الأراضي الزراعية

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية استمرار رفع درجة الاستعداد لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء خلال فترة الإجازات، والتعامل الفوري معها في المهد للحفاظ على الأراضي العامة والخاصة.

احتفالات المصريين بعيد شم النسيم

المتابعة اللحظية لضمان انتظام الاحتفالات

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على استمرار المتابعة اللحظية على مدار اليوم من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات، لضمان سرعة الاستجابة لأي أحداث طارئة، والحفاظ على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين خلال احتفالات شم النسيم.

اقرأ أيضًا

4 ملفات عاجلة علي طاولة وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية

وزيرة التنمية المحلية: أرضي الدولة خط أحمر.. ومستمرون في التصدى بكل حزم لحالات البناء المخالف