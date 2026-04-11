وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشارك في احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم في احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد، التي أُقيمت بمقر الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، بحضور الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وعدد من الوزراء والمحافظين والقيادات التنفيذية والشخصيات العامة وممثلي المجتمع، وينشر “الموجز” التفاصيل الكاملة خلال التقرير التالي.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال مشاركتها في الاحتفالية، اعتزازها بالمشاركة في هذه المناسبة الدينية والوطنية، التي تعكس روح المحبة والتآخي بين أبناء الشعب المصري.

تهنئة رسمية من وزيرة التنمية المحلية والبيئة

وقدمت وزيرة التنمية المحلية والبيئة التهنئة للدكتور القس أندريه زكي وقيادات الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدة أن هذه المناسبات تجسد أسمى معاني الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الوطن.

وزيرة التنمية المحلية

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن الشعب المصري يتمتع بنسيج وطني متماسك عبر تاريخه، وهو ما يرسخ مكانة مصر كنموذج فريد في التعايش بين مختلف أطياف المجتمع.

رسالة حول المواطنة والعمل التنموي

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مشاركة الحكومة في مثل هذه المناسبات تعكس التزام الدولة بتعزيز قيم المواطنة والمساواة بين جميع المواطنين دون تمييز.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن خطط التنمية في المحافظات تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين كافة، في إطار رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري وتعزيز العدالة في تقديم الخدمات.

دعم الدولة لوحدة الصف الوطني

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية باعتباره أحد أهم ركائز بناء الجمهورية الجديدة.

واختتمت وزيرة التنمية المحلية والبيئة تصريحاتها بالتأكيد على أن تماسك المجتمع المصري يمثل القوة الحقيقية لمسيرة التنمية والاستقرار في مختلف المجالات.

حضور رسمي يعكس دعم الدولة لروح التعايش

وشهدت الاحتفالية حضورًا رسميًا رفيع المستوى من الوزراء والمحافظين وممثلي مؤسسات الدولة، في مشهد يعكس دعم الدولة المصرية لروح التعايش وقيم المواطنة، وحرصها على المشاركة في المناسبات الدينية والوطنية التي تجمع أبناء الشعب المصري على المحبة والسلام.

وزيرة التنمية المحلية

وتُعد احتفالات عيد القيامة المجيد من أبرز المناسبات الدينية لدى الطائفة الإنجيلية في مصر، حيث تشهد حضورًا رسميًا وشعبيًا واسعًا، في أجواء تعكس روح المحبة والتآخي والتعايش بين أبناء الوطن، وتعزز قيم الوحدة الوطنية والتواصل المجتمعي.

