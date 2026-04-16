وزيرة التنمية المحلية: تعزيز الشراكة مع القطاع المصرفي لتعظيم القيمة المضافة لمنتجات المحافظات

عقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، اجتماعًا مع الدكتورة داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي ورئيس التمويل المستدام باتحاد بنوك مصر لمناقشة سبل التعاون في تعزيز الاستدامة، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، وينشر “الموجز” تفاصيل الاجتماع خلال التقرير التالي.

رحبت وزيرة التنمية المحلية والبيئة في بداية الاجتماع بفتح قنوات التواصل بين وزارة التنمية المحلية والبيئة واتحاد بنوك مصر من خلال تحالف التمويل المستدام، ودعم البيئة للقطاع المصرفي في إدماج أبعاد تغير المناخ والتكيف وتمويله من خلال تقديم الدعم الفني اللازم وتوضيح الأولويات الملحة للدولة، بحيث يدعم تحالف التمويل المستدام تمويل المناخ والتكيف في إطار توجهات وخطط الدولة ورؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتكيف والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2030، والتي بناء عليها تم تحديد عدد من الفجوات الهيكلية لتحويلها إلى فرص مثل قضايا الشح المائي والزراعة والأمن الغذائي والطاقة من خلال رواد الأعمال وإشراك القطاع غير الرسمي وتمويل التعليم، وذلك وفق ما أكدته وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تطرح تعزيز دور المجلس الوطني للتغيرات المناخية

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى إمكانية طرح فكرة تحالف التمويل المستدام من خلال المجلس الوطني للتغيرات المناخية الذي يضم مختلف القطاعات مثل الزراعة والمياه والإسكان والطاقة، وكذلك الاستفادة من الخريطة التفاعلية لتغير المناخ التي تقدم تقارير توضح مخاطر الاستثمار والفرص في القطاعات المختلفة، وذلك في إطار ما أكدته وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال الاجتماع.

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تناقش مشروعات تنموية نموذجية بالمحافظات

ورحبت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالتعاون في تنفيذ مشروع نموذجي رائد يقوم على الاستفادة من الميزة التنافسية للمحافظات ويقدم نموذجًا لسلسلة القيمة، من خلال العمل على منتج خاص بأحد المحافظات وتنفيذ مشروع متكامل يحقق الاكتفاء الذاتي لمصر في أحد المحاصيل ومنتجات للتصدير، مسترشدة بتجربة التعاون مع شركاء التنمية في تنفيذ مصانع بعدد من المحافظات وخاصة في صعيد مصر التي تعتمد على المنتجات المحلية والميزة التنافسية للمحافظة مثل مصنع الزيتون في الفيوم والعسل الأسود في قنا والطماطم المجففة في أسوان، وذلك وفق ما صرحت به وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث التعاون في مشروع الأزياء المستدامة

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه يمكن التعاون مع اتحاد بنوك مصر في تنفيذ مشروع الأزياء المستدامة الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني GIZ، من خلال تجهيز مركز الوعي البيئي بالمعصرة ليكون مركز إبداع يدعم الموضة المستدامة القائمة على الاستفادة من الطبيعة والاعتماد على التدوير وإعادة الاستخدام وتمكين المرأة من خلال هذه الأنشطة، وذلك بحسب ما أكدته وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تؤكد دور القطاع المصرفي في تحقيق الاستدامة

ومن جانبها، أكدت الدكتورة داليا عبد القادر رئيس التمويل المستدام باتحاد بنوك مصر أن القطاع المصرفي يستطيع أن يحقق تغييرًا حقيقيًا في تحقيق الاستدامة من خلال ترجمة خطط الدولة إلى نماذج أعمال تشمل مخاطر وفرص، وتشجيع البنوك على تنفيذ المشروعات التي تواجه تحديات التنمية في قطاعات المياه والزراعة بما يعود على فرص الاستثمار، مشيرةً إلى أهمية التعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة من خلال تحالف التمويل المستدام في بناء القدرات وإعداد أدلة إرشادية لتطوير المنتجات واختيار مجموعة من المشروعات التي تواجه التحديات الأولوية للدولة المصرية، وذلك وفق ما أوضحته وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تناقش برنامج Next Gen

وفي سياق متصل، ناقشت وزيرة التنمية المحلية والبيئة سبل التعاون في تنفيذ البرنامج الوطني الرائد الذي أطلقه اتحاد بنوك مصر تحت اسم "Next Gen - الجيل القادم"، وفي إطار التنسيق المستمر بين جهود جهاز شئون البيئة في تعزيز آليات التنمية المستدامة والتكامل بين السياسات البيئية والاقتصادية والدور الاستراتيجي لاتحاد بنوك مصر في دعم القطاع المصرفي وتعزيز قدراته البشرية.

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تؤكد دعم إعداد الكوادر في التمويل المستدام

وتعرفت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهداف البرنامج التي تتركز في إعداد جيل جديد من المتخصصين في إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية (ESRM) بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، حيث يستهدف البرنامج طلاب السنوات النهائية والخريجين الجدد لسد الفجوة بين المناهج الأكاديمية واحتياجات القطاع المصرفي وتزويدهم بخبرات عملية مكثفة تؤهلهم للانضمام إلى القطاع المصرفي ككوادر متخصصة في التمويل المستدام، وذلك وفق ما أكدته وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

وزيرة التنمية المحلية والبيئة ترحب بالشراكة مع القطاع المصرفي

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة ترحب بتقديم خبراتها الفنية وتوفير برامج تدريبية متخصصة بما يضمن ربط الطلاب مباشرة بأولويات الاستدامة الوطنية ويعزز من بناء شراكات استراتيجية بين وزارة التنمية المحلية والبيئة والقطاع المصرفي في مجال التمويل المستدام، حيث يمثل البرنامج منصة فريدة لتعزيز فرص التوظيف أمام خريجي الجامعات وبناء شراكات استراتيجية فاعلة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع المصرفي، وذلك في إطار ما أكدته وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

