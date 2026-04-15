وزيرة التنمية المحلية تشهد توقيع عقد لتشغيل منظومة الرصد الجوي الذكي بالمحافظات

شهدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، صباح اليوم مراسم توقيع عقد تعاون بين الوزارة وشركة "درون تك" للحلول وخدمات الدرونز، ويأتي هذا التعاون لإنشاء منظومة متكاملة للرصد الجوي الذكي باستخدام الطائرات الدرون المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل الجيومكاني، وينشر "الموجز" التفاصيل كاملة خلال التقرير التالي.

وقع العقد عن الوزارة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة والمشرف العام على المشروع، وعن شركة "درون تك" رئيس مجلس إدارتها محمد شحاتة يوسف، بحضور عدد من القيادات من الجانبين.

وزيرة التنمية المحلية: المنظومة تدعم رفع كفاءة الرقابة البيئية والعمرانية

أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة للرصد والتحليل الميداني اللحظي، لتعزيز كفاءة الرقابة البيئية والعمرانية والمحلية في الملفات الخدمية اليومية التي تمس حياة المواطنين، بما يضمن راحتهم، ويساعد في اتخاذ القرار استنادًا إلى بيانات دقيقة وفورية، بما يسهم في تطوير الأداء الميداني على مستوى المحافظات.

وزيرة التنمية المحلية

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن نطاق عمل المنظومة يشمل دعم منظومة الانضباط العمراني ومكافحة مخالفات البناء، متابعة منظومة المخلفات والسحابة السوداء، ورصد التعديات على المحميات الطبيعية، ودعم أعمال التشجير ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، إلى جانب التفتيش البيئي والرصد الحضري للمرافق والخدمات العامة وإدارة الأزمات والطوارئ باستخدام الرصد اللحظي وتقنيات التصوير الطيفي لتحليل وتتبع مصادر التلوث بدقة علمية متقدمة.

وزيرة التنمية المحلية: المشروع نقلة نوعية نحو التحول الرقمي

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة العمل الرقابي، ويعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030. وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستستفيد من الجانب التكنولوجي لشركة "درون تك" للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري في المحافظات والتصدي للمظاهر السلبية أو العشوائية أو الإشغالات التي تؤثر على راحة المواطنين.

دعم الشركة لتنفيذ المشروع في جميع المحافظات

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة "درون تك" إلى أن الشركة ستقدم كل الدعم اللازم لتنفيذ المشروع الأول من نوعه بالتعاون مع وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لتعزيز آليات الرقابة والمتابعة في مختلف الملفات المهمة بالمحافظات. وأوضح أن تنفيذ المشروع سيتم على مراحل جغرافية تشمل مختلف محافظات الجمهورية وفق أولويات التنفيذ وبالتنسيق مع الوزارة لتحقيق الأهداف المنشودة.

