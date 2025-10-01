وزيرة التنمية المحلية تشارك في مأدبة غداء على شرف رئيس شبكة الآغا خان للتنمية بحديقة الأزهر

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة في مأدبة الغداء التي أقامتها شبكة الآغا خان للتنمية في حديقة الأزهر بالقاهرة، على شرف زيارة الأمير رحيم آغا خان رئيس الشبكة، وجاءت المناسبة بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، إلى جانب محافظي القاهرة وأسوان، وعدد من قيادات الوزارات المعنية وكبار مسؤولي الشبكة الدولية.

وفي كلمتها، رحبت الوزيرة بزيارة الأمير رحيم آغا خان إلى مصر، مؤكدة أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية والتعاون المثمر بين الدولة المصرية والشبكة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

تقدير مصري لدور شبكة الآغا خان

أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الحكومة المصرية تُقدّر الدور الذي تقوم به شبكة الآغا خان للتنمية في مصر منذ عقود، خاصة في المشروعات التنموية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين والحفاظ على التراث الإسلامي.

وأشارت إلى أن حديقة الأزهر التي استضافت اللقاء تُعد نموذجاً حياً لجهود الشبكة في إحياء المناطق التاريخية وتقديم مساحات حضارية خضراء تسهم في تحسين جودة الحياة لسكان القاهرة.

كما أوضحت أن شبكة الآغا خان ساهمت في عدد من المبادرات والمشروعات التي كان لها أثر إيجابي على المجتمع المصري، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو التنمية العمرانية، مؤكدة أن مصر حريصة على استمرار هذا التعاون وتطويره بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

الأمير رحيم آغا خان يشيد بالدولة المصرية وقيادتها

من جانبه، أعرب الأمير رحيم آغا خان عن تقديره العميق لمصر وقيادتها السياسية، مشيداً بجهود الدولة في دعم التنمية والحفاظ على التراث التاريخي والثقافي، وأكد حرص شبكة الآغا خان للتنمية على مواصلة التعاون مع مصر في مختلف المجالات، وتعزيز الشراكات القائمة بما يخدم التنمية المستدامة ويحقق نتائج ملموسة للمجتمع.

وأضاف رئيس الشبكة أن مصر تمثل شريكاً استراتيجياً مهماً في المنطقة، مشيراً إلى أن نجاح مشروعات الآغا خان في القاهرة وأسوان دليل على قوة التعاون بين الجانبين.

تعزيز التعاون في مشروعات التنمية المستدامة

شهد اللقاء توافقاً بين الجانبين على أهمية توسيع مجالات التعاون في مشروعات التنمية المستدامة، وخاصة في ما يتعلق بتطوير المناطق التاريخية، دعم المبادرات البيئية، وتحسين الخدمات المجتمعية، كما تمت الإشارة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من البرامج المشتركة التي تستهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع المصري.

وتأتي زيارة الأمير رحيم آغا خان لتؤكد استمرار الشراكة المثمرة بين الحكومة المصرية وشبكة الآغا خان للتنمية، والتي نجحت على مدار سنوات طويلة في تقديم نماذج تنموية رائدة تسهم في تحسين حياة المواطنين والحفاظ على التراث الثقافي والبيئي في مصر.

