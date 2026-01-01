محمود الليثي يكشف خططه الفنية في 2026:أول بطولة سينمائية واحتمال المشاركة دراميًا

كشف النجم والمطرب الشعبي محمود الليثي عن ملامح خطته الفنية خلال عام 2026، مؤكدًا أنه يستعد لخوض تجربة جديدة ومختلفة تجمع بين التمثيل والغناء، سواء على المستوى السينمائي أو الدرامي، إلى جانب مشروعات موسيقية عربية.

أول بطولة سينمائية لمحمود الليثي في 2026

أعلن محمود الليثي أن عام 2026 سيشهد أول بطولة سينمائية له من خلال فيلم «عروسة من الصين»، في تجربة هي الأولى له كبطل على شاشة السينما. وأوضح أنه يشارك في الفيلم بالغناء والتمثيل معًا، في خطوة يسعى من خلالها لتقديم نفسه للجمهور بصورة فنية مختلفة تجمع بين الأداء التمثيلي والطابع الغنائي الشعبي الذي اشتهر به.

مشاركة درامية محتملة مع محمد عادل إمام

وعلى الصعيد الدرامي، أشار الليثي إلى وجود احتمال للمشاركة في مسلسل «الكينج»، والذي يقوم ببطولته الفنان محمد عادل إمام، مؤكدًا أن الأمر لا يزال في إطار المناقشات، ولم يتم حسمه بشكل نهائي حتى الآن، لكنه يرحب بخوض التجربة في حال الاتفاق على التفاصيل.

إعجاب بالموسيقى المغربية وتحضير ديو عربي

وخلال استضافته في برنامج «واحد من الناس» المذاع على قناة «الحياة»، تحدث محمود الليثي عن تأثره بالموسيقى المغربية، موضحًا أنه خلال رحلة سابقة إلى المغرب استمع إلى أنماط موسيقية مختلفة نالت إعجابه بشدة، ما دفعه للتفكير في تقديم ديو غنائي مصري–مغربي.

وأضاف أن دول المغرب العربي، مثل المغرب وتونس والجزائر وليبيا، تتشارك ذائقة موسيقية متقاربة، وهو ما يشجعه على خوض تجربة فنية تجمع بين الثقافات العربية المختلفة في عمل واحد.

رسالة مؤثرة من محمود الليثي لأسرته في 2026

وفي ختام حديثه، وجّه محمود الليثي رسالة إنسانية مؤثرة لأفراد أسرته مع بداية عام 2026، حيث قال:

“ربنا يخليكم ليا ويحفظكم ويسعدكم”، موجهًا حديثه إلى أولاده، ووالده سمير الليثي، وزوجته، مؤكدًا أن دعم الأسرة يمثل له الدافع الأكبر للاستمرار والنجاح في مشواره الفني.

محمود الليثي بين الغناء والتمثيل

يواصل محمود الليثي خلال الفترة المقبلة تنويع اختياراته الفنية، ساعيًا للجمع بين الغناء الشعبي والتمثيل السينمائي والدرامي، في محاولة لتوسيع حضوره الفني والوصول إلى شرائح جديدة من الجمهور داخل مصر وخارجها، مع تركيز واضح على الأعمال التي تحمل طابعًا عربيًا مشتركًا.