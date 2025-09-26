بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحال التجارية والمطاعم والكافيهات في مصر

الدولة تبدأ تطبيق المواعيد الشتوية رسميًا اليوم في جميع المحافظات

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، عن بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات والورش الحرفية اعتبارًا من اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 في جميع محافظات الجمهورية، ويرصد الموجز التفاصيل.



ويأتي القرار تنفيذًا للمادة (6) من قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020، الذي ينظم مواعيد عمل المحلات العامة، وذلك بالتزامن مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي .

أهداف القرار: تنظيم الحياة اليومية والحفاظ على المرافق العامة

أكدت وزيرة التنمية المحلية أن تطبيق المواعيد الشتوية يأتي في إطار حرص الدولة على تنظيم الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين اليومية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على المرافق والموارد بصورة حضارية. وأشارت إلى أن القرار يهدف إلى تحقيق الانضباط في الشارع المصري وضمان سير المنظومة الخدمية بشكل أفضل خلال أشهر الشتاء.

مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمولات

أوضحت الوزيرة أن القرار يشمل جميع الأنشطة التجارية، وجاءت المواعيد الجديدة على النحو التالي:

المحال التجارية والمولات: تفتح أبوابها يوميًا من 7 صباحًا حتى 10 مساءً .

تفتح أبوابها يوميًا من . يومي الخميس والجمعة والعطلات الرسمية: يمتد العمل حتى 11 مساءً .

يمتد العمل حتى . المطاعم والكافيهات والبازارات: تبدأ العمل من 5 صباحًا حتى 12 منتصف الليل ، وتمتد حتى 1 صباحًا في أيام العطلات.

تبدأ العمل من ، وتمتد حتى في أيام العطلات. خدمة التيك أواي والدليفري: مستمرة 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

مواعيد الورش والأعمال الحرفية

بالنسبة للورش والحرف داخل الكتل السكنية، أكدت الدكتورة منال عوض أن مواعيد العمل ستكون من 8 صباحًا حتى 6 مساءً، مع استثناء الورش الواقعة على الطرق ومحطات الوقود أو المرتبطة بخدمات عاجلة للمواطنين، حيث يُسمح لها بالعمل خارج هذه الأوقات نظرًا لطبيعة عملها.

أنشطة مستثناة من قرارات الغلق

أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن بعض الأنشطة مستثناة من قرارات الغلق الشتوي نظرًا لطبيعتها الخدمية، وتشمل:

محال البقالة والسوبر ماركت

الأفران والمخابز

محال بيع الفاكهة والخضروات

محلات الدواجن

أسواق الجملة والصيدليات

توجيهات صارمة للأجهزة التنفيذية

وشددت الوزيرة على أهمية التزام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتطبيق المواعيد الجديدة بحسم، مشيرة إلى ضرورة التنسيق الكامل مع مديريات الأمن وتكثيف الحملات الميدانية للتأكد من التزام جميع المحال التجارية والمطاعم والكافيهات والورش بالمواعيد المحددة.

كما أكدت أن غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية ستتابع بشكل دوري تنفيذ القرار بالتعاون مع غرف عمليات المحافظات، لضمان الالتزام الكامل وحماية سلامة وصحة المواطنين.

تحذير من العقوبات القانونية

وفي ختام تصريحاتها، ناشدت الدكتورة منال عوض جميع أصحاب المحال والأنشطة التجارية الالتزام الكامل بمواعيد الفتح والغلق الشتوية، مؤكدة أن أي مخالفة ستُقابل بـ تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون، والتي قد تشمل الغرامة أو الغلق الإداري.

يأتي تطبيق المواعيد الشتوية هذا العام في إطار خطة الدولة لخلق بيئة حضرية منظمة تضمن تقديم الخدمات بكفاءة وتوازن بين الاحتياجات اليومية للمواطنين والحفاظ على النظام العام. ويُعد الالتزام بهذه المواعيد خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة في المدن المصرية وتعزيز الانضباط الحضري خلال موسم الشتاء.

